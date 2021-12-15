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Новогодние утренники в школах и детсадах Томска пройдут без родителей

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Детские новогодние утренники в школах и детских садах Томска пройдут в малых группах, но без родителей. Об этом сообщил заместитель мэра города по социальной политике Константин Чубенко.

«Мы не можем лишить детей праздничного настроения. В школах и детских садах пройдут утренники, но это будут праздники внутри коллективов: групп в детских садах и классов в школах. Общешкольных елок организовано не будет», — приводит пресс-служба мэрии Томска слова Чубенко.

Вместе с тем, он уточнил, что для соблюдения санитарных требований было принято решение провести праздники без присутствия родителей. В мэрии отметили, что в 2020 году утренники в школах и детских садах проводились с такими же ограничениями.

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