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11 ноября,
2020
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Новости

Новогодние каникулы в России предложили продлить до конца января

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Партия «Коммунисты России» предложила продлить до 24 января новогодние праздники и каникулы. Соответствующее предложение направлено в правительство, передает «РИА Новости».

В партии считают, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 эта мера позволит «защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции и позволит выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин».

При этом, по мнению авторов инициативы, две дополнительные недели должны оплачиваться в полном размере, так же, как и  нерабочие дни, которые вводились весной в период всеобщей самоизоляции. 

Новогодние каникулы в России предложили продлить до конца января

В Совфеде заявили, что продлить новогодние каникулы невозможно. Об этом  «РИА Новости» заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.



«Я не думаю, что это выполнимо. Достаточно будет школьных каникул, для того чтобы сбить волну распространения коронавируса, разорвать коммуникационные цепочки между людьми», — сказал сенатор.


Он отметил, что продление каникул до 24 января означает нерабочий январь, а это одна двенадцатая бюджета, который нужно будет направить на поддержку экономики.


«Это непосильно», — заключил Рязанский.

Новогодние праздники в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно.

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