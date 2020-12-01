Новогоднего салюта и фестиваля «Хрустальный Томск» в 2020 году не будет

В Томске не будет праздничного салюта в Новогоднюю ночь. Фестиваль «Хрустальный Томск» также отменен, однако ледовые скульптуры будут установлены.

«Уже сейчас идет установка главной новогодней ели. Высота 25 метров. Концептуально мы сохраняем все прошлогодние параметры. Наверное, существенным отличием оформления будет отсутствие фестиваля «Хрустальный Томск». Но мы оргкомитетом приняли решение сохранить традицию и оформить главную площадь ледовыми скульптуры. Пригласили мастеров, которые создадут скульптуры на тему «Волшебный лед» - образы сказочных персонажей, мультфильмов, конечно же, не обойдемся без главного символа — быка», — сказал заммэра Константин Чубенко во время собрания городской думы.





По данным мэрии, будет заготовлено больше 1000 ледяных блоков для городка на площади Ново-Соборной. В других районах Томска появится еще восемь ледовых городков.







«В фестивале всегда принимали участие десятки людей, которые приезжали со всего мира. В условиях текущей действительности приняли решение пригласить только тех мастеров, которые занимали призовые места. Предусмотрены все меры для их проживания. На фестивале всегда проходили массовые мероприятия — мастер-классы, общение с журналистом. Уже сейчас мы заготавливаем необходимое количество льда, работать мастера будут практически круглосуточно», — добавил Чубенко.





Он отметил, что из-за пандемии большинство праздничных мероприятий пройдет в онлайн-режиме. Изменились и конструктивные элементы ряда объектов.





«На большой горке традиционно была одна лестница. В настоящее время переформатировали горку — будет три скаты, общей площадки ожидания не будет. Конечно, будут работать администраторы, которые будут призывать соблюдать масочный режим», — прокомментировал Чубенко.

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Отвечая на вопрос о финансировании, Константин Чубенко не назвал конкретных цифр, но сказал, что соотношение бюджетных и внебюджетных денег 50 на 50.