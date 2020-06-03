Нового врио ректора назначили в Томском политехническом университете

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Новый врио ректора назначен в Томском политехническом университете. Им стал Андрей Яковлев, с ноября прошлого года занимавший в вузе должность первого проректора. Приказ о назначении подписал министр науки и образования России Валерий Фальков. К ректорским обязанностям Андрей Яковлев приступил сегодня, 3 июня.

Представил временно исполняющего обязанности ректора ТПУ губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета Томского политехнического университета Сергей Жвачкин.

«Человек у руля ТПУ должен соединить два мира: академический и производственный. Потому что главная задача научно-образовательного центра мирового уровня, который мы создаем в Томской области, — это успешная разработка новых технологий и их быстрое внедрение в реальный сектор экономики. Мы много советовались с учеными и промышленниками, с руководством Министерства науки и высшего образования. И решили, что должности ректора Томского политехнического соответствует первый проректор Андрей Александрович Яковлев», — сказал Сергей Жвачкин.

Губернатор отметил, что первоочередные задачи, которые будет решать руководство университета, — это продвижение в мировых рейтингах, ускорение внедрения новых технологий в производство, развитие новых специализаций, кооперация с бизнесом, участие в восстановлении экономики.

Фото: Томский политехнический университет

С ноября 2019 года Андрей Яковлев занимал должность первого проректора ТПУ. До назначения в ТПУ был директором программы по экспертизе и управлению эффективностью инновационных проектов «Газпром нефти», занимался стратегическим планированием и реализацией технологического портфеля проектов компании, координировал совместные проекты компании с университетами и научными институтами.

«Это огромная ответственность — возглавить легендарный Томский политех, стать частью коллектива блистательных ученых, преподавателей, инженеров, практиков. Обещаю приложить все мои силы, опыт и знания, чтобы достойно служить университету и Томской области, способствовать их развитию и процветанию, — сказал в ответном слове Андрей Яковлев. — Глобальные тренды сегодня диктуют необходимость актуализации целей и приоритетов университета, повышения скорости и гибкости реагирования на вызовы. Мы уже работаем над новой программой развития ТПУ, подключаем как можно больше профессионалов внутри университета, индустриальных партнеров, других стейкхолдеров. Одним из ключевых направлений считаем работу над решением задач НОЦ, стратегически важных для Томской области».

Андрей Яковлев поблагодарил Виктора Демина, который с ноября 2019 года временно исполнял обязанности ректора.

«Очень важно видеть университет с разных точек зрения: глазами студентов, абитуриентов и их родителей, выпускников, коллектива, индустриальных партнеров, представителей органов власти и, конечно, других вузов, научно-образовательного сообщества. Виктор Валентинович привнес в управление университетом свой взгляд. Это позволило иметь более широкое поле при принятии управленческий решений, учитывать больше вариантов и альтернатив, а значит, точнее определять цели и инструменты их достижения», — подчеркнул Андрей Яковлев.

Андрей Яковлев родился 7 июля 1981 года в республике Башкортостан. С отличием окончил Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) по направлению «Прикладная математика и информатика». Доктор физико-математических наук.

С 2008 года Яковлев работал в ООО «РН-УфаНИПИнефть». Разработал метод спектрального моделирования пласта, который хорошо показал себя на практике и успешно используется до сих пор. Одновременно вел научную работу в Институте математики с вычислительным центром УФИЦ РАН.

С 2015 по 2019 год возглавлял департамент новых технологий по геологии и разработке программы технологического развития в ООО «Газпромнефть НТЦ», а также программы по экспертизе и управлению эффективностью инновационных проектов дирекции по добыче ПАО «Газпром нефть».

В ноябре 2019 года был назначен первым проректором Томского политехнического университета. Преподает в магистратуре Школы природных ресурсов.