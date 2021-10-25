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Нового начальника назначили в томском департаменте промышленности и энергетики

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По назначению губернатора начальником областного департамента промышленности и энергетики  стал Сергей Шварцев, ранее возглавлявший Томский инструментальный завод.

Он приступит к работе сегодня, 25 октября, сообщили в обладминистрации. Коллективу Сергея Шварцева представил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

«Главная задача, которую ставлю перед новым руководителем – расширение сотрудничества наших промышленных предприятий с вертикально-интегрированными холдингами и дальнейшая интеграция промышленников и энергетиков с нашим мощным научно-образовательным комплексом, — сказал Сергей Жвачкин. — Мы взяли высокую планку в этой работе, но конкуренты не дремлют, и нам нужно сделать всё, чтобы высокотехнологичная наукоемкая томская продукция не уходила с уже завоеванных рынков и завоевывала новые. Нам нужно продолжать модернизацию производств и наращивать доходы бюджетов всех уровней, в том числе семейных бюджетов томичей».

Сергей Шварцев родился в 1958 году в поселке Дальнее Колпашевского района Томской области. Окончил ТПУ по специальности «инженер-электрик», позже московский Современный гуманитарный институт, став бакалавром экономики. В 1980-м стал рабочим на заводе «Сибэлектромотор». Почти 40 лет работал на томском инструментальном заводе, став его директором. Женат, две дочери.

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