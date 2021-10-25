Нового начальника назначили в томском департаменте промышленности и энергетики

По назначению губернатора начальником областного департамента промышленности и энергетики стал Сергей Шварцев, ранее возглавлявший Томский инструментальный завод.

Он приступит к работе сегодня, 25 октября, сообщили в обладминистрации. Коллективу Сергея Шварцева представил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

«Главная задача, которую ставлю перед новым руководителем – расширение сотрудничества наших промышленных предприятий с вертикально-интегрированными холдингами и дальнейшая интеграция промышленников и энергетиков с нашим мощным научно-образовательным комплексом, — сказал Сергей Жвачкин. — Мы взяли высокую планку в этой работе, но конкуренты не дремлют, и нам нужно сделать всё, чтобы высокотехнологичная наукоемкая томская продукция не уходила с уже завоеванных рынков и завоевывала новые. Нам нужно продолжать модернизацию производств и наращивать доходы бюджетов всех уровней, в том числе семейных бюджетов томичей».