Нового главврача областного онкодиспансера назначили в Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин назначил главным врачом областного онкологического диспансера Максима Грищенко. Он с февраля исполнял бязанности руководителя этого медучреждения. Об этом сообщает телеграм-канал облздрава «Область здоровья».

«Трудовую деятельность Максим Грищенко начал в 2009 году врачом-хирургом в томской больнице №1, работал в клиниках Сибирского государственного медицинского университета в должности врача-хирурга, затем – заведующим отделением общей хирургии. С 2019 года работает в Томском областном онкологическом диспансере: сначала врачом-онкологом, затем заведующим онкологическим отделением и заместителем главного врача по лечебной работе», — отмечается в сообщении.





Нового руководителя коллективу диспансера представил руководитель облдепартамента Сергей Дмитриев.