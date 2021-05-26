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26 мая,
2021
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Нового главврача областного онкодиспансера назначили в Томской области

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Губернатор Сергей Жвачкин назначил главным врачом областного онкологического диспансера Максима Грищенко. Он с февраля исполнял бязанности руководителя этого медучреждения. Об этом сообщает телеграм-канал облздрава «Область здоровья».

Нового главврача областного онкодиспансера назначили в Томской области

«Трудовую деятельность Максим Грищенко начал в 2009 году врачом-хирургом в томской больнице №1, работал в клиниках Сибирского государственного медицинского университета в должности врача-хирурга, затем – заведующим отделением общей хирургии. С 2019 года работает в Томском областном онкологическом диспансере: сначала врачом-онкологом, затем заведующим онкологическим отделением и заместителем главного врача по лечебной работе», — отмечается в сообщении.


Нового руководителя коллективу диспансера представил руководитель облдепартамента Сергей Дмитриев.

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