Нового главврача назначили в роддом № 4
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил главным врачом родильного дома № 4 Томска Елену Агаркову. Ранее занимавший этот пост Александр Холопов стал главврачом МСЧ № 2.
Елена Агаркова окончила Сибирский государственный медицинский университет в 1998 году по специальности «лечебное дело», а затем прошла клиническую ординатуру по специальности «акушерство и гинекология».
Трудовую деятельность Елена Агаркова начала в родильном доме № 4 Томска в должности врача-гинеколога, затем работала заведующей гинекологическим отделением и заместителем главного врача по поликлинической работе этого учреждения. В 2013 году стала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе роддома № 1, а в 2016-м возглавила его.
Под руководством Елены Юрьевны в родильном доме № 1 было организовано наставничество молодых специалистов ординаторов, работа кабинета медико-социальной помощи, включающего юридическую поддержку, социальный патронаж, психологическое сопровождение беременных женщин, в том числе несовершеннолетних. В 2019 году роддому № 1 присвоено международное звание детского фонда ООН «Больница, доброжелательная к ребенку» за поддержку и пропаганду грудного вскармливания в регионе.
«Елена Агаркова возвращается в родной роддом, где она начинала свой трудовой путь, - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Ей предстоит не только сохранить, но и приумножить лучшие традиции одного из ведущих профильных медучреждений Томска, а в ближайшие месяцы – справиться и с нагрузкой, связанной с размещением в роддоме респираторного госпиталя».
Кандидат медицинских наук Елена Агаркова прошла профессиональную переподготовку по программам «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения».
Напомним, накануне стало известно, что в роддоме № 4 вновь открыт ковидарий. Там обустроено 308 коек, 40 из которых – реанимационные. Все койки в новом госпитале подключены к кислороду.