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30 октября,
2020
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Новости

Нового главного режиссера представили в ТЮЗе

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Труппе Томского театра юного зрителя представили нового главного режиссера. Им стал 35-летний Дмитрий Акимов, ранее возглавлявший иркутский Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина.

Дмитрий Акимов
Дмитрий Акимов

Дмитрий Акимов окончил факультет режиссуры театрального института имени Бориса Щукина. Учился на курсе Михаила Борисова, в 1980-е годы возглавлявшего Томский театр драмы.


«Я понял, мне надо быть здесь, поскольку это завет моего учителя Михаила Борисовича Борисова, — комментирует свое назначение Дмитрий Акимов. — Он был уверен, что режиссерам надо работать в регионах — именно здесь происходит все самое интересное в российской театральной жизни. Я вижу, что у Томского ТЮЗа есть серьезный потенциал, его хочется реализовывать. В моих планах —много увлекательных проектов, сотрудничество с яркими режиссерами. Хочется театра интересного, понятного сегодняшнему зрителю разных поколений. Наша задача — чувствовать время и говорить на актуальные темы».


Дмитрий Акимов говорит, что стремится делать театр интересным, работая и с классикой, и с современными авторами. В его режиссерском портфолио есть три спектакля по романам Федора Достоевского, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Гамлет» Вильяма Шекспира, а также спектакли по пьесам Ярославы Пулинович и Анастасии Букреевой.


В творческой биографии Дмитрия Акимова десятки ролей, исполненных им в качестве актера Иркутского академического драматического театра, преподавание актерского мастерства в Иркутском театральном училище и режиссура. Новый главный режиссер – постоянный участник театральных лабораторий и фестивалей. Его спектакль «Пять вечеров» (Черемховский драматический театр) недавно получил приз «Бронзовый витязь» на театральном фестивале «Золотой витязь», он же закрывал знаменитый петербургский фестиваль имени Александра Володина этого года. В качестве эксперта-режиссера Дмитрий ежегодно участвует в Международном молодежном образовательном форуме «Таврида».

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