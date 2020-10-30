Нового главного режиссера представили в ТЮЗе

Дмитрий Акимов окончил факультет режиссуры театрального института имени Бориса Щукина. Учился на курсе Михаила Борисова, в 1980-е годы возглавлявшего Томский театр драмы.





«Я понял, мне надо быть здесь, поскольку это завет моего учителя Михаила Борисовича Борисова, — комментирует свое назначение Дмитрий Акимов. — Он был уверен, что режиссерам надо работать в регионах — именно здесь происходит все самое интересное в российской театральной жизни. Я вижу, что у Томского ТЮЗа есть серьезный потенциал, его хочется реализовывать. В моих планах —много увлекательных проектов, сотрудничество с яркими режиссерами. Хочется театра интересного, понятного сегодняшнему зрителю разных поколений. Наша задача — чувствовать время и говорить на актуальные темы».





Дмитрий Акимов говорит, что стремится делать театр интересным, работая и с классикой, и с современными авторами. В его режиссерском портфолио есть три спектакля по романам Федора Достоевского, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Гамлет» Вильяма Шекспира, а также спектакли по пьесам Ярославы Пулинович и Анастасии Букреевой.





В творческой биографии Дмитрия Акимова десятки ролей, исполненных им в качестве актера Иркутского академического драматического театра, преподавание актерского мастерства в Иркутском театральном училище и режиссура. Новый главный режиссер – постоянный участник театральных лабораторий и фестивалей. Его спектакль «Пять вечеров» (Черемховский драматический театр) недавно получил приз «Бронзовый витязь» на театральном фестивале «Золотой витязь», он же закрывал знаменитый петербургский фестиваль имени Александра Володина этого года. В качестве эксперта-режиссера Дмитрий ежегодно участвует в Международном молодежном образовательном форуме «Таврида».

