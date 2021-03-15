Нового гендиректора назначили на «Сибирском химическом комбинате»

Совет директоров «Сибирского химического комбината» (СХК) выбрал новым гендиректором Сергея Котова. Сергей Точилин, руководивший комбинатом с 2012 года, скончался 12 марта от продолжительной болезни в возрасте 65 лет.

Генеральным директором СХК назначен Сергей Котов, — пишет пресс-служба предприятия. — Решение принято на заседании Совета директоров АО «СХК» и утверждено комитетом по кадрам и вознаграждению Госкорпорации «Росатом» под председательством Алексея Лихачева.

Сергей Алексеевич Котов родился в 1962 году в городе Кустанай, Казахстан. В 1986 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Технология редких и рассеянных элементов» с присвоением квалификации «инженер-технолог». С 1986 по 1997 гг. работал мастером производственного участка на Химико-металлургическом заводе в Красноярске. В 1997 году поступил на работу на СХК, прошел путь от аппаратчика до директора сублиматного завода. Возглавлял сублиматный завод ХК с 2013 по 2017 год. С 1 августа 2017 года – технический директор СХК.





Также Сергей Котов – депутат думы Северска двух созывов. Награжден почетным знаком госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью», III степени. Ветеран атомной энергетики и промышленности с 2011 года.