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15 марта,
2021
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Нового гендиректора назначили на «Сибирском химическом комбинате»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Совет директоров «Сибирского химического комбината» (СХК) выбрал новым гендиректором Сергея Котова. Сергей Точилин, руководивший комбинатом с 2012 года, скончался 12 марта от продолжительной болезни в возрасте 65 лет. 

Нового гендиректора назначили на «Сибирском химическом комбинате»
Фото: пресс-служба СХК

Генеральным директором СХК назначен Сергей Котов, — пишет пресс-служба предприятия. — Решение принято на заседании Совета директоров АО «СХК» и утверждено комитетом по кадрам и вознаграждению Госкорпорации «Росатом» под председательством Алексея Лихачева.

Сергей Алексеевич Котов родился в 1962 году в городе Кустанай, Казахстан. В 1986 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Технология редких и рассеянных элементов» с присвоением квалификации «инженер-технолог». С 1986 по 1997 гг. работал мастером производственного участка на Химико-металлургическом заводе в Красноярске. В 1997 году поступил на работу на СХК, прошел путь от аппаратчика до директора сублиматного завода. Возглавлял сублиматный завод ХК с 2013 по 2017 год. С 1 августа 2017 года – технический директор СХК. 


Также Сергей Котов – депутат думы Северска двух созывов. Награжден почетным знаком госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью», III степени. Ветеран атомной энергетики и промышленности с 2011 года.

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