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24 декабря,
2020
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Нового детского омбудсмена назначили в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Областные депутаты избрали нового уполномоченного по правам ребенка в Томской области. Им стала заместитель начальника облдепартамента по вопросам семьи и детей Лариса Лоскутова.

Нового детского омбудсмена назначили в Томской области

Последние десять лет должность детского омбудсмена занимала Людмила Эфтимович, которая до 2010-го возглавляла департамент по вопросам семьи и детей Томской области. Срок ее полномочий истекает в конце декабря 2020 года. 

Кандидатуру Ларисы Лоскутовой на пост омбудсмена представили губернатор Сергей Жвачкин и спикер областной Думы Оксана Козловская. Ее кандидатура была согласована федеральным детским омбудсменом Анной Кузнецовой с пометкой в правительственной телеграмме «с надеждой на сотрудничество в интересах детей Томской области».


Депутаты назначение Ларисы Лоскутовой поддержали. 


Лариса Лоскутова родилась в 1972 году в селе Подгорное Томской области. Имеет педагогическое, юридическое и экономическое образование. Работала учителем истории и немецкого языка, проходила службу в органах внутренних дел, занимала должности замглавы администрации Чаинского района по экономической и соцполитике, заведующей реабилитационного центра для несовершеннолетних «Огонек» Томска.


Лариса Лоскутова в течение девяти лет занимала должность заместителя главы администрации ЗАТО Северск по социальной политике. В последнее время работала замначальника областного департамента по вопросам семьи и детей.

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