Новое строительство на месте аварийного: как власти Томска хотят развивать Черемошники

Власти Томска планируют отдать под застройку участки после расселения аварийных домов. По словам мэра города Ивана Кляйна, такой проект может стать толчком к развитию неблагополучных микрорайонов. Например, Черемошников.

«Нам необходимо расселить еще 3136 жилых помещений. Регион в связи с поручением Сергея Жвачкина взял на себя повышенные обязательства решить задачу по расселению жилья до 31 декабря 2023 года. Мы столкнулись с тем, что в Томске отсутствует жилье с той стоимостью квадратного метра, которую установил Минстрой. Разница между ценами ложится на бюджеты. Поэтому мы рассматриваем не только приобретение жилья, но и иной вариант – строительства жилья для расселения аварийных домов на тех территориях, которые освобождаются после их сноса. Одной из первых таких площадок может стать район Черемошников. При этом мы заранее предусматриваем там строительство детских садов, школы и отводим под это земельные ресурсы», — подчеркнул градоначальник.





По словам мэра города, в мкр. Черемошники имеется 272 га земли, подходящей для освоения в ближайшие годы. С помощью средств региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируется вовлечь в оборот около 17 га этих земель, где можно будет разместить более 200 тыс. кв. м жилья.





«Да, это требует вопросов ускорения расселения аварийных домов, развития инженерной инфраструктуры, но, объединив силы бюджета и бизнеса, должно получиться», — отметил мэр.





В целом же под новые стройки предусмотрено свыше 1,5 тысячи га. Это 5 % от общей площади Томска. Свободные земельные участки расположены на Иркутском тракте, в Солнечной долине, в Сосновом бору, пос. Светлом.