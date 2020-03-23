Новое общежитие ТГУ получило акт ввода в эксплуатацию

Государственная комиссия выдала ТДСК акт о вводе в эксплуатацию двух корпусов нового общежития ТГУ на улице Аркадия Иванова, сообщается на сайте строительной компании.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки России выделило Томскому государственному университету 1,1 млрд рублей на строительство нового общежития.





По первоначальным планам общежитие должно было появиться возле корпуса Института военного образования на Федора Лыткина, 11. Затем эти планы изменились, и общежитие решили строить на улице Аркадия Иванова, 20а, рядом с университетским стадионом.





В сентябре 2017 года Минобрнауки заключило с ТДСК контракт на строительство общежития. Стоимость работ составила 792 миллиона рублей.





«Общежитие – нетиповой, сложный строительный объект. Цель – создать многофункциональное здание, позволяющее обеспечить комфортные условия для отдыха, учебы, развития. В общежитии созданы места для занятий спортом, конференц-зал, в каждом корпусе разместятся пункты питания, комнаты для стирки и сушки белья. Для кухонь на каждом этаже закуплены холодильники, плиты, мебель», — отмечают в ТДСК.





Общая площадь зданий превышает 19 тыс. квадратных метров. Высота одного из корпусов – 15, а другого — 12 этажей. Общежитие рассчитано на проживание 800 человек. В корпусах — 184 жилых секции, 24 из них предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья.







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