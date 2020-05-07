Новое общежитие ТГУ назвали «Маяк»

На первоначальным этапе студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники ТГУ предложили больше 150 вариантов названий. Затем специальная комиссия выбрала топ-5 названий, которые выставили на голосование. Однако три варианта оказались слишком близко по количеству голосов, поэтому ТГУ объявил второй этап.

В ТГУ подвели итоги второго голосования по выбору названия для нового общежития на улице Аркадия Иванова. Среди предложенных вариантов были — «Маяк», «Эверест» и «Облака». С перевесом в 200 с лишним голосов победил «Маяк».

В итоге с отрывом в 235 голосов победил «Маяк». Это название предложили сразу двое студентов.





«Название «Маяк» подходит морской тематике, так как общежитие будет стоять на берегу. Я надеюсь, что «Маяк» станет светочем знаний сквозь невежество и будет всегда освещать путь в родную гавань под названием Томский государственный университет», — говорит студент четвертого курса ГГФ Кирилл Никитин.





С ним солидарна первокурсница Эльвира Бедовская из института экономики и менеджмента.





«В голову быстро пришла идея, что ТГУ — это корабль. Любому кораблю нужен парус, но он уже у нас есть. А чтобы корабль не заблудился в долгом пути, то ему нужен маяк. Наверное, было бы интересно продолжить эту морскую линию, ведь Парус назвали не просто так».



На втором месте оказался «Эверест», третье заняли «Облака».





«Новоселами нового общежития станут студенты и аспиранты всех подразделений ТГУ, – отметил проректор ТГУ по соцработе Сергей Кулижский. – Мне кажется, что название, которое выбрано народным голосованием, символичное. «Маяк» выполняет очень важную функцию – он служит ориентиром, позволяет не сбиться с курса. Уверен, что ребята, которые учатся в ТГУ, выбрали правильный курс. И после окончания университета они будут вспоминать «Маяк» на берегу Томи с большим теплом».





Новое общежитие ТГУ, расположенное на ул. Аркадия Иванова рядом со стадионом ТГУ, состоит из двух корпусов. Общая площадь превышает 21 тысячу квадратных метров. В общежитии оборудованы конференц-зал, места для занятий спортом, в каждом корпусе разместились пункты питания, комнаты для стирки и сушки белья. Для удобства проживающих организованы кухни общественного пользования. Для комфортного проживания учащихся с ОВЗ обеспечены все необходимые условия.