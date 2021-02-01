Новое оборудование поступило в респираторные госпитали Томска

В респираторные госпитали Томской области поступило новое оборудование стоимостью 23, 6 млн рублей. Новые рентген-аппараты установили в Томской районной больнице и родильном доме №4, также в роддом поставили и анализатор критических состояний.

«В лечении пациентов с поражением легких важен динамический контроль их состояния. Анализатор критических состояний помогает без передвижения проводить обследование пациентов, находящихся в тяжелом и крайне-тяжелом состоянии», — прокомментировал главный врач родильного дома №4 Александр Холопов.





В областной клинической больнице появился лабораторный инкубатор для исследования микроорганизмов, предопределяющих развитие инфекционных процессов, в том числе осложнений при течении вирусных инфекций. Сюда же поставлена импульсная ультрафиолетовая установка для экстренной дезинфекции воздуха и поверхностей помещений.





В больницу скорой медицинской помощи поступил новый УЗИ-аппарат, в отделение реанимации — аппарат для плазмообмена и видеоларингоскоп.





«Процедура плазмообмена становится жизненно необходимой, когда у пациентов развиваются патологические состояния, угрожающие жизни. Видеоларингоскоп требуется для помощи пациентам, нуждающимся в искусственной легочной вентиляции», – пояснил главный врач больницы скорой медицинской помощи Олег Попадейкин.





Добавим, по данным оперштаба в Томской области 49% свободных коек. Ранее Медико-санитарная часть «Строитель», больница № 2 и одно из отделений больницы № 3 Томска, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных COVID-19, начали принимать пациентов по своему основному профилю.





Сейчас для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области развернуто 2 625 коек.

