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18 мая,
2020
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Новое футбольное поле появится на улице Войкова

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Спортивный комплекс для занятий на свежем воздухе появится на улице Войкова, 2б. Работы ведутся за счет инвестора, инициатором строительства выступает футбольный клуб «Ермак».

Новое футбольное поле появится на улице Войкова
Фото: пресс-служба мэрии Томска

В минувшем году здесь провели подготовительные работы и уборку территории. В апреле этого года площадку выровняли, в ближайшее время по периметру поля смонтируют ограждение с защитной сеткой и установят освещение. На новом футбольном поле будет травяное покрытие. Также предприниматели расписали здание городской ярмарки, привели в порядок прилегающую территорию с погребами жителей, укрепили подъездные пути и сформировали тропиночную сеть.

«Многие предприниматели проявляют социальную ответственность и вносят свой вклад в преображение городских территорий. Клуб «Ермак» — один таких примеров. Они обустраивают площадку возле своей школы, которая станет местом притяжения для ребятишек всего района», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.


В прошлом году футбольный клуб «Ермак» запустил социальный проект «Футбол в каждый двор». В рамках проекта проходили бесплатные тренировки по футболу с юными томичами дошкольного и школьного возраста. 

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