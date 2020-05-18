Новое футбольное поле появится на улице Войкова

В минувшем году здесь провели подготовительные работы и уборку территории. В апреле этого года площадку выровняли, в ближайшее время по периметру поля смонтируют ограждение с защитной сеткой и установят освещение. На новом футбольном поле будет травяное покрытие. Также предприниматели расписали здание городской ярмарки, привели в порядок прилегающую территорию с погребами жителей, укрепили подъездные пути и сформировали тропиночную сеть.



«Многие предприниматели проявляют социальную ответственность и вносят свой вклад в преображение городских территорий. Клуб «Ермак» — один таких примеров. Они обустраивают площадку возле своей школы, которая станет местом притяжения для ребятишек всего района», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.





В прошлом году футбольный клуб «Ермак» запустил социальный проект «Футбол в каждый двор». В рамках проекта проходили бесплатные тренировки по футболу с юными томичами дошкольного и школьного возраста.