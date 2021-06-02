Новая жизнь Болота: томичам презентовали проект обновления исторического центра города

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Состоялась презентация проекта «Стратегии развития исторического центра г. Томска», который разработал Центр развития городской среды Томской области. За территориальную основу был взят участок, с которого начинался Томск, а в частности, ограниченный улицами Обруб, Шишкова, Октябрьская и Бакунина, с историческим районом Болото в центре.

Возрождение исторических центров оказывает множество положительных эффектов на город. Например, социальный эффект, потому что это мощный центр социальных взаимодействий, культурный эффект, потому что там возникает среда коммуникаций и новых идей. Пространственные улучшения тоже возникают, потому что когда происходит регенерация малых участков, она приводит к регенерации больших пространств. И, конечно, экономический эффект, так как эта среда становится местом привлечения инвестиций. Для города это все важно и нужно», — рассказала автор проекта, архитектор Ксения Классен.

Выбранная территория, по словам авторов, подходит по нескольким параметрам. Во-первых, это исторический центр, место, откуда начинался Томск. Здесь в разное время проживали или останавливались Радищев, Шишков, Бакунин и др. Важно, что территория доступна для посещения, здесь всегда много туристов. А также здесь много видовых точек на панораму города и самого района.

Во-вторых, эта территория включается в различные городские районы, она доступна со всех сторон. Через нее идет большой транспортный и, что важнее, пешеходный транзит.

В-третьих, это ландшафт, который, с одной стороны, усложняет задачу, с другой, дает больше возможностей для пространственных решений.

В ходе работы авторы проекта разработали историко-культурный опорный план территории. И выяснили, что с 1998 года более пятидесяти исторически ценных объектов исчезло. Отдельная проблема – это дисгармоничные объекты, то есть здания и постройки, выбивающиеся из общего исторического ландшафта. На 1998 год таких объектов было восемь, сейчас более шестидесяти. Здесь действуют ограничения по высоте новых строений. Но сто лет назад высота этажа была много выше, чем сейчас. И там, где раньше возвели бы здание в два этажа, сейчас строят в три, а иногда четыре, маскируя четвертый этаж под чердак. Пропорции таких зданий выглядят совершенно неуместно среди исторической застройки.

Авторы видят эту территорию как привлекательный исторический центр для горожан и гостей Томска, комфортную среду для жителей района. Как территорию с функциональным разнообразием. Чтобы здесь были и жилье, и бизнес, и культура.

Сам проект — это естественный процесс регенерации территории, путь постепенных преобразований. Это сохранение существующей исторической среды, воссоздание утраченной застройки и комплексное благоустройство территории.

Для целей проекта территорию поделили на восемь участков. К каждому из них будет применен свой подход, учитывающий его уникальность. При этом сохраняя идейное и концептуальное единство территории.

В процессе обсуждения проекта возникла горячая дискуссия, которая, впрочем, не отрицала полезности и своевременности данного проекта. Были подняты важные вопросы об интересах живущих на этой территории томичей, об экономике проекта, о методах и источниках привлечения бизнеса на территорию и пр.

До этой презентации проект был представлен в мэрии. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер прокомментировал проект:

Мне показалось, что это очень томский проект и, в отличие от многих — жизнеспособный. Он предусматривает развитие исторического центра нашего города с сохранением деревянной архитектуры Томска. Причем развитие комплексное, которое позволит погрузиться в атмосферу нашего города. Его реально реализовывать частями, выбирая приоритеты, потому он не требует разовых колоссальных вложений. Поэтому, конечно, мы его поддерживаем.