Новая выплата для детей в 5 тысяч рублей. Как получить

Россиянам объяснили порядок получения новогодних выплат на детей до восьми лет в размере пяти тысяч рублей. Информация о том, кому нужно подавать заявление на получение средств, появилась на сайте Госуслуг.





Тем, у кого есть счет, указанный по предыдущим выплатам на детей в 2020 году, не нужно подавать новое заявление — выплата будет произведена по реквизитам данного счета.





Если ранее указанный банковский счет был закрыт, необходимо будет заполнить заявление об изменении реквизитов через портал госуслуг. Тем же, кто в 2020 году не получал выплат на детей, в том числе семьям, в которых ребенок родился после 1 июля 2020 года, необходимо подать тем же способом заявление на новую выплату.





Подать заявление на новую выплату можно до 1 апреля 2021 года.





По предварительным расчетам, на эти меры из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 млрд руб., решение коснется 14,7 млн детей, сообщили РБК в пресс-службе Минфина.