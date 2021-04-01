Новая версия Kia Stinger вышла на российский рынок
Южнокорейский бренд Kia в прошлом анонсировал выход новой версии своего первого автомобиля класса «гран-туризмо», который теперь вышел на российский рынок. Разумеется, речь об обновленном Kia Stinger.
У нового Kia Stinger 2021 предполагается наличие двух двигателей – двухлитрового 2,0 T-GDi или V-6 битурбо 3,3 T-GDi. Причем, первый вариант силового агрегата доступен в двух вариациях – почти 200 и почти 250 лошадиных сил под капотом. «Коробка», независимо от выбранного двигателя и типа привода, предлагается только автоматическая на восемь ступеней и с возможность переключения передач на рулевом колесе.
Дополнительные технические преимущества «гран-туризмо», по словам его создателей, заключаются в улучшенном управлении R-MDPS, возможности выбирать режим движения, а также опцию спортивного старта.
Для более уверенного движения по неоднородному и скользкому покрытию инженеры оснастили авто механическим дифференциалом повышенного трения по технологии M-LSD, который будет доступен в ряде комплектаций.
Отметили представители Kia и богатую комплектацию новой версии автомобиля. Например, обновленную переднюю и заднюю оптику, элементы экстерьера и диски. Все это, по мнению проектировщиков, сделало внешний вид автомобиля более стильным и спортивно агрессивным.
Внутри салона также не обошлось без изменений. К примеру, расширились мультимедийные функции. На экраны системы, которые теперь имеют от 8 до 10,25 дюймов диагонали, теперь будут транслироваться данные камер в слепых зонах. Появилась опция, позволяющая разделять экран.
Отделка салона также стала более богатой – производитель предлагает в качестве обивки несколько вариантов премиум искусственной и натуральной кожи с эксклюзивной строчкой. Остальные элементы интерьера и материалы отделки также соответствуют высокому классу авто.
За помощь водителю в процессе движения отвечают системы Drive Wise («Езди Мудро»), которые включают целый перечень ассистентов и специально разработанный круиз-контроль.
Производитель предлагает девять комплектаций Kia Stinger, две из которых новые для России (GT-Line Red и GT-Line Suede). Рекомендованная стоимость, в зависимости от комплектации, составляет от 2,4 миллионов до 3,8 миллионов рублей.
Узнать подробные характеристики новой версии Stinger, актуальную стоимость и комплектации вы можете у официальных дилеров Kia в вашем городе.
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