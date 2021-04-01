Новая версия Kia Stinger вышла на российский рынок

Новости

Южнокорейский бренд Kia в прошлом анонсировал выход новой версии своего первого автомобиля класса «гран-туризмо», который теперь вышел на российский рынок. Разумеется, речь об обновленном Kia Stinger.

У нового Kia Stinger 2021 предполагается наличие двух двигателей – двухлитрового 2,0 T-GDi или V-6 битурбо 3,3 T-GDi. Причем, первый вариант силового агрегата доступен в двух вариациях – почти 200 и почти 250 лошадиных сил под капотом. «Коробка», независимо от выбранного двигателя и типа привода, предлагается только автоматическая на восемь ступеней и с возможность переключения передач на рулевом колесе.



Дополнительные технические преимущества «гран-туризмо», по словам его создателей, заключаются в улучшенном управлении R-MDPS, возможности выбирать режим движения, а также опцию спортивного старта.

Для более уверенного движения по неоднородному и скользкому покрытию инженеры оснастили авто механическим дифференциалом повышенного трения по технологии M-LSD, который будет доступен в ряде комплектаций.

Отметили представители Kia и богатую комплектацию новой версии автомобиля. Например, обновленную переднюю и заднюю оптику, элементы экстерьера и диски. Все это, по мнению проектировщиков, сделало внешний вид автомобиля более стильным и спортивно агрессивным.