«Новая» рассказала: итоги засекреченного доклада об экологии академиков РАН
Сибирские академики планировали засекретить все цифровые данные из доклада, прозвучавшего на президиуме СО РАН, — о загрязнении городов Сибири. Основатель Института геологии нефти и газа СО РАН академик Алексей Конторович аргументировал необходимость засекречивания тем, что такие данные могут стать «бомбой накануне выборов». Изначально доступ к видео на Ютубе не был ограничен и корреспондет «Новой» успел изучить, о чем говорили академики.
Эколого-медицинский антирейтинг городов Сибири представил директор Института оптики атмосферы СО РАН (Томск) Игорь Пташник. Доклад готовили в основном сотрудники этого института и Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований (Ангарск) под общим руководством академика Андрея Дегерменджи, директора Института биофизики СО РАН (Красноярск). По данным из доклада Росгидромета за 2019-й, госдокладов регионов СФО и ежегодника «Состояние загрязнения атмосферы в городах» за 2017–2019-й, а также информбюллетеня «Актуальные аспекты заболевания населения СФО».
Из двух десятков российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы 78% находятся в Сибирском федеральном округе.
Томск в этом докладе тоже представлен. Наш город отнесен к категории умеренно опасных по загрязнению почвы тяжелыми металлами. Лидерами тут стали Свирск и Норильск. 68% поверхностных вод в Томской области оцениваются как грязные, в Новосибирской области такой процент составляет 82%. Кроме того, большинство водных объектов Тувы (67%), Хакасии (81%), Алтайского (68%) и Красноярского (81%) краев оцениваются как объекты «с загрязненной водой».
По мнению академиков, Томская область выглядит относительно благополучной по медико-экологическим показателям. Самая неблагополучная ситуация наблюдается в Иркутской области, Хакасии, Красноярском и Алтайском краях. Так, в Красноярском крае хуже всего с раком, в Кемеровской области — с врожденными пороками, в Алтайском крае — с заболеваниями детей. По экологически значимым индикаторным потерям здоровья (2009–2018) к территориям наибольшего риска отнесены Красноярский и Алтайский края, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области.
В итоговом эколого-медицинском антирейтинге городов Томск занимает третье место. Экологи определили наличие химии и тяжелых металлов в почве, а также загрязнение воды. Рядом с Томском по уровню экологии находятся Новосибирск, Кемерово и Чита. Лидерами антирейтинга стали Красноярск, Новокузнецк, Норильск и Братск.
Отмечается, что ИЗА (интегральный индекс загрязнения атмосферы) оцененный, как высокий, отмечается в 23 города СФО. Так, почти все население (до 90%) Таймыра живет в условиях высокого загрязнения воздуха. Из 15 городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха в 14 приоритетный загрязнитель — бензапирен (мощный канцероген). На слайдах, демонстрируемых докладчиком, ПДК (предельно допустимая концентрация) бензапирена превышена в десятки раз. На момент фиксации ПДК был превышен в 116 раз в Кизиле, Зиме в 111 раз, и в Минусинске в 89,9 раз.
По загрязнению почв фторидами в Западной Сибири лидирует Новокузнецк с превышением ПДК в десятки раз, динамика неутешительная; по Восточной Сибири данные о загрязнении почв нитратами и фторидами в докладе и на слайдах не представлены.
Как пишет «Новая,», после доклада состоялось его обсуждение. В основном вопросы касались одного — откуда такие данные.
«Вот эти 116 ПДК по бензапирену, например. Вообще-то эти данные из года в год фигурируют в госдокладах, они не закрытые, ими оперируют также и все мировые организации. Почему данные Росгидромета вдруг стали вызывать у сибирских академиков вопросы? Да, проблема с цифрами есть. Ими не просто жонглируют, их нещадно перевирают. Показательно, что сибирские ученые не брали цифр из ежегодных госдокладов Минприроды РФ. Если б взяли, Красноярск в антирейтинге обошел бы всех как детей», — говорится в сообщении издания.
После доклада академики высказывали свои мнения относительно закрытости доклада. В частности, профессор СибГИУ из Новокузнецка Наталья Журавлева, заявила, что данную информацию по ПДК по бензапирену в период режима «черного неба» надо фильтровать. Ее поддержал основатель Института геологии нефти и газа СО РАН Алексей Конторович:
«Вопрос о публикации требует специального обсуждения. Лишь бы мы не дали повода для очередного антироссийского шума. Тут надо иметь чувство меры и понимание, и взвешенность...Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Представьте, что сейчас накануне выборов мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу!».
Председатель СО РАН, академик Валентин Пармон высказался в том же духе: «Мы не должны создавать алармистские настроения».
В заключение обсуждения Пармон распорядился «дать развернутую публикацию в «Науке Сибири», но, естественно, с цензурой, без цифровых данных». На следующий день администраторы YouTube-канала СО РАН ограничили доступ к видео.
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