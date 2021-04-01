«Новая» рассказала: итоги засекреченного доклада об экологии академиков РАН

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Сибирские академики планировали засекретить все цифровые данные из доклада, прозвучавшего на президиуме СО РАН, — о загрязнении городов Сибири. Основатель Института геологии нефти и газа СО РАН академик Алексей Конторович аргументировал необходимость засекречивания тем, что такие данные могут стать «бомбой накануне выборов». Изначально доступ к видео на Ютубе не был ограничен и корреспондет «Новой» успел изучить, о чем говорили академики.

Эколого-медицинский антирейтинг городов Сибири представил директор Института оптики атмосферы СО РАН (Томск) Игорь Пташник. Доклад готовили в основном сотрудники этого института и Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований (Ангарск) под общим руководством академика Андрея Дегерменджи, директора Института биофизики СО РАН (Красноярск). По данным из доклада Росгидромета за 2019-й, госдокладов регионов СФО и ежегодника «Состояние загрязнения атмосферы в городах» за 2017–2019-й, а также информбюллетеня «Актуальные аспекты заболевания населения СФО».

Из двух десятков российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы 78% находятся в Сибирском федеральном округе.

Томск в этом докладе тоже представлен. Наш город отнесен к категории умеренно опасных по загрязнению почвы тяжелыми металлами. Лидерами тут стали Свирск и Норильск. 68% поверхностных вод в Томской области оцениваются как грязные, в Новосибирской области такой процент составляет 82%. Кроме того, большинство водных объектов Тувы (67%), Хакасии (81%), Алтайского (68%) и Красноярского (81%) краев оцениваются как объекты «с загрязненной водой».

По мнению академиков, Томская область выглядит относительно благополучной по медико-экологическим показателям. Самая неблагополучная ситуация наблюдается в Иркутской области, Хакасии, Красноярском и Алтайском краях. Так, в Красноярском крае хуже всего с раком, в Кемеровской области — с врожденными пороками, в Алтайском крае — с заболеваниями детей. По экологически значимым индикаторным потерям здоровья (2009–2018) к территориям наибольшего риска отнесены Красноярский и Алтайский края, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области.

Фото: novayagazeta.ru

В итоговом эколого-медицинском антирейтинге городов Томск занимает третье место. Экологи определили наличие химии и тяжелых металлов в почве, а также загрязнение воды. Рядом с Томском по уровню экологии находятся Новосибирск, Кемерово и Чита. Лидерами антирейтинга стали Красноярск, Новокузнецк, Норильск и Братск.

Фото: novayagazeta.ru