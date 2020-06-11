Новая парковка, ремонт взлетной полосы и вертолет на входе: что происходит в аэропорту Богашево

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Комплексные ремонтные работы проходят в аэропорту Богашево. Сейчас рабочие достраивают бесплатную парковку, через неделю начнется ремонт взлетно-посадочной полосы. Также в планах — строительство нового терминала.

В 2019 году у здания аэропорта «Богашево» построили парковку на 132 машино-места. В этом году ведется второй этап — строится парковка на 226 мест. Из федерального бюджета на это выделено 382,7 миллиона рублей. Подрядчик выполнил уже 57 % работ по проекту — снес лесные насаждения, очистил площадку под парковку, переустроил инженерные коммуникации.

Сейчас дорожники обустраивают основание земляного полотна, чтобы в конце августа приступить к асфальтированию. Также во второй этап включено строительство участка автодороги с расширением проезжей части для организации кольцевого движения. Всего дорожники заасфальтируют 1,504 км.

Ранее против строительства этой парковки выступали жители поселка Аэропорт. Жителей беспокоило, что по проекту парковка будет практически вплотную примыкать к жилым домам — расстояние от подъезда до территории стоянки всего 16 метров. При этом, чтобы ее оборудовать, пришлось снести все деревья, что растут во дворе.

По оценкам вице-губернатора Игоря Шатурного, строительство завершится в октябре. Парковка станет частью аэропортового комплекса, в который войдет новый пассажирский терминал аэропорта. Терминал с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам, будет построен в 2020-2021 годах.

Концепцию нового терминала разработало архитектурное бюро ASADOV, которое является одним из ведущих в стране и имеет многолетний опыт проектирования. Среди его проектов – аэропорт имени Гагарина в Саратове, центральная площадь в Якутске, объекты в Москве, Казани, Калининграде.

«Практически меняем весь облик. «Новапорт» из Хабаровска везет вертолет Камова, в честь которого и назван аэропорт. Он будет стоять на входе, настоящий военный вертолет. Будет современное здание. Очень красиво», — отмечал губернатор Сергей Жвачкин.