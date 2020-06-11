Новая парковка, ремонт взлетной полосы и вертолет на входе: что происходит в аэропорту Богашево
Комплексные ремонтные работы проходят в аэропорту Богашево. Сейчас рабочие достраивают бесплатную парковку, через неделю начнется ремонт взлетно-посадочной полосы. Также в планах — строительство нового терминала.
В 2019 году у здания аэропорта «Богашево» построили парковку на 132 машино-места. В этом году ведется второй этап — строится парковка на 226 мест. Из федерального бюджета на это выделено 382,7 миллиона рублей. Подрядчик выполнил уже 57 % работ по проекту — снес лесные насаждения, очистил площадку под парковку, переустроил инженерные коммуникации.
Сейчас дорожники обустраивают основание земляного полотна, чтобы в конце августа приступить к асфальтированию. Также во второй этап включено строительство участка автодороги с расширением проезжей части для организации кольцевого движения. Всего дорожники заасфальтируют 1,504 км.
Ранее против строительства этой парковки выступали жители поселка Аэропорт. Жителей беспокоило, что по проекту парковка будет практически вплотную примыкать к жилым домам — расстояние от подъезда до территории стоянки всего 16 метров. При этом, чтобы ее оборудовать, пришлось снести все деревья, что растут во дворе.
По оценкам вице-губернатора Игоря Шатурного, строительство завершится в октябре. Парковка станет частью аэропортового комплекса, в который войдет новый пассажирский терминал аэропорта. Терминал с двумя телетрапами, который отвечает всем европейским стандартам, будет построен в 2020-2021 годах.
Концепцию нового терминала разработало архитектурное бюро ASADOV, которое является одним из ведущих в стране и имеет многолетний опыт проектирования. Среди его проектов – аэропорт имени Гагарина в Саратове, центральная площадь в Якутске, объекты в Москве, Казани, Калининграде.
«Практически меняем весь облик. «Новапорт» из Хабаровска везет вертолет Камова, в честь которого и назван аэропорт. Он будет стоять на входе, настоящий военный вертолет. Будет современное здание. Очень красиво», — отмечал губернатор Сергей Жвачкин.
Со следующей недели начнутся работы по удлинению взлетно-посадочной полосы. Ранее гендиректор ТДСК Александр Шпетер опасался, что из-за работ может понадобиться приостановить работу аэропорта.
«Это очень сложный проект, и условия проекта были настолько сложные, что даже из федеральных структур никто не участвовал. Может быть, ничего еще и не будет. Но на всякий случай хочу спросить, если придется к вам обратиться за тем, чтобы приостановить действие аэропорта на пару месяцев, то, чтобы выполнить эту программу, вы нас поддержите?» — спросил Александр Шпетер в ходе отчета губернатора.
Сергей Жвачкин подчеркнул, что этот вопрос будет решаться в частном порядке.
«На ремонт взлетно-посадочной полосы выделено 3 млрд рублей. Очень сложно было решить этот вопрос, я даже к президенту выходил. Почему? Просто к 400-летию города Томска государство выделяло деньги на ремонт этой полосы. Я могу, конечно, догнать, кто сделал так, что все распалось. И мне правильно правительство говорит, что уже дали полностью денег, почему мы снова просим на ремонт. Поэтому, Александр Карлович, я рассчитываю, что после нас с вами никто не скажет, что полоса опять распалась», — отметил губернатор.
В ходе ремонта подрядчик должен положить новое искусственное покрытие, ВПП станет длиннее на 300 метров. Также будут отремонтированы водосточно-дренажная система, очистные сооружения. Сейчас рабочие ТДСК ведут строительство аварийно-спасательной станции и контрольно-пропускного пункта. На объектах выполнены земляные работы и завершается возведение фундамента. Через две недели на стройплощадке КПП начнется установка металлокаркаса здания. Также строители проводят вынос коммуникаций.
«Я хочу решить еще один вопрос. Я хочу, чтобы в Томске приземлялись широкофюзеляжные самолеты. Для этого нужна еще определенная работа. Город все-таки достоин этого. Тем более если будет Большой университет и кампус, то мы обязаны вести прямые рейсы с теми странами, откуда мы принимаем студентов», — подчеркнул Сергей Жвачкин в ходе отчета.
Власти региона рассчитывают, что к 2025 году пассажиропоток томского аэропорта увеличится до 1,5 млн человек в год.
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