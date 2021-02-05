Новая мультимедийная аудитория откроется в феврале на базе ТПУ

Томский политехнический университет празднует свое 125-летие. К этой дате в ТПУ открывают новую мультимедийную аудиторию для проведения лекций. Также весной в вузе планируют запустить бета- версию цифрового двойника университета. Это математическая цифровая модель, которая позволит просчитывать последствия управленческих решений и изменений.

«Университет, на наш взгляд, был, есть, и будет партнером в части постановки цели и мышления. На сегодняшний день существует два мира: реальный и цифровой. И если ты занимаешься мышлением, передаешь знания, умения, навыки, хочешь раскрыть потенциал человека, то нужно объединить эти миры. Объединение этих миров и называется цифровым университетом», — говорит врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.





В мультимедийной аудитории будут проводить лекции. В ней будет много больших экранов, с их помощью можно будет видеть людей, которые там находятся. Также будут камеры на 360 градусов, создающие эффект присутствия, их разрешение изображения 4К. В аудитории будет цифровая электронная доска, которую можно будет использовать как горизонтальный электронный флипчарт. На доске преподаватель может писать электронным маркером и стирать его, а презентация преподавателя будет выводиться на отдельный контрольный монитор. Аудитория также будет оборудована системой радиосвязи — преподаватель сможет вести занятие с помощью радиомикрофона, при этом картинка будет транслироваться зрителю не через видеокамеру, а в цифровом виде. Сейчас проходят тестирования новой системы, и университет приглашает желающих принять участие в тесте.





По словам проректора по цифровизации Александра Фадеева, когда ТПУ перешел на дистанционное обучение и преподаватели запустили систему видеоконференций, быстро стало понятно, что существует большое количество ограничений. Так как обычно преподаватели подстраивались под студентов, отвечали на встречные вопросы. А в системе дистанционного обучения обратная связь затруднена.





«Сегодня мы открываем аудиторию, в которой преподаватель, несмотря на то, что ведет занятия дистанционно, погружен в эту атмосферу. Он на больших экранах видит всех подключившихся студентов, у него цифровой сенсорный планшет высокого качества, на котором он ведет лекцию, с возможностью интерактивного участия на этой же доске еще и ребят-студентов. Преподаватели, которые уже попробовали поработать в тесте, говорят «мы хотим», это ощущение полета», — говорит Фадеев.





Он подмечает, что новые цифровые технологии, которые для многих стали неприятным сюрпризом, для ТПУ таковыми не оказались. В первые дни пандемии весь учебный процесс в полном объеме стартовал на дистанционных платформах благодаря тому, что преподавателей ТПУ заранее этому обучили.





«Пандемия стерла границы. Если раньше на совещание нужно было лететь в Москву, то сейчас достаточно включить компьютер или ноутбук. Дистанционное образование дало нам возможность использовать ресурсы партнеров. Индустриальные партнеры начали читать лекции, вдохновлять наших студентов. Есть возможность обменяться опытом с академией наук, с другими университетами. Увеличилось информационное поле. Мы открывали конференцию по водороду, там были и губернаторы, и зам. министры, и спец. представители президента, и представители крупных компаний, научные группы», — говорит Яковлев.





За последние 10 лет ТПУ создал серьезную цифровую инфраструктуру. На данный момент в корпусах университета более 8,5 тысяч компьютеров, более 3,5 тысяч компьютеров у студентов лично, более 400 точек вай-фай. Лаборатории университета также оцифрованы и превращены в 3D-модели, на которых студенты первого и второго курса могут проводить все учебные лабораторные исследования.