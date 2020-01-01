Новая маршрутная сеть заработала в Томске. Что изменилось?

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1 января 2020 года в Томске заработала новая маршрутная сеть. Власти обещают, что теперь пассажироперевозки станут комфортнее, а пересадок в черте города придется делать меньше. Обо всех изменениях в материале ТВ2.

Почему были нужны изменения?

В 2019 году подходил к концу срок контрактов, которые перевозчики заключали с мэрией. Соответственно вновь настало время дискуссии.

Власти заявили, что 60 % муниципальных маршрутов на территории Томска дублируется с маршрутами, которые выполняет область.

Перевозчики в свою очередь настаивали на повышении платы за проезд до 30 рублей, требовали ввести вечерний тариф и не менять маршруты.

6 апреля в Томске прошел митинг «Томичи за достойный транспорт», участники которого раскритиковали сегодняшние решения в сфере транспорта. Они выступили за создание альтернативной транспортной системы города.

Как проходили аукционы?

Если в 2016 году победитель определялся по принципу «кто больше предложит», то в этот раз мэрия основным критерием сделала качественный состав автобусного парка. Учитывалась экологичность, срок эксплуатации автобусов, наличие замечаний.

В целом, прибыль от аукционов в 2019 году составила 10 млн рублей. Для сравнения: в 2016 году перевозчики заплатили 150 млн рублей.

Что еще изменилось?

По новым контрактам перевозчики обязаны обеспечить на каждом маршруте не менее 20 процентов низкопольного транспорта, доступного для маломобильных групп населения. Необходимые автобусы, по словам заместителя мэра Владимира Брюханцева, уже закуплены.

Также по условиям контракта срок эксплуатации не должен превышать десять лет. По словам заммэра, на сегодняшний день примерно 80 процентов подвижного состава — это автобусы 5-6 летнего срока эксплуатации.

Кроме того с 1 января в маршрутках должен заработать многострадальный безналичный расчет. Изначально он должен был появиться еще год назад, но сроки его запуска постоянно менялись.

Каков тариф?

Тариф изменился на рубль и окончательно появился вечерний.

Так проезд до 21 часа будет стоить 22 рубля. С 21 до 23 часов будет действовать «вечерний» тариф в размере 25 рублей.

Проезд пожилых томичей — женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет — будет стоить 17 рублей.

Исчезли ли маршруты?

Да. Изначально власти хотели четыре автобусных маршрута — №№ 3, 5, 23 и 31, но было запущено несколько петиций, собирались подписи в поддержку, поэтому «ушли» не все маршруты.

По факту ушла «тройка». Власти говорят, что он частично объединился с «двойкой», однако теперь доехать на автобусе до крупнейшего ТРЦ Томска «Изумрудный город» нельзя.

А что с другими маршрутами?

Часть из них объединили с пригородными, часть продлили, а часть оставили без изменений. Так маршрут №2 объединен с маршрутами №№3 и 141, маршрут №10 объединен с маршрутом №510, маршрут №16 — с маршрутами №131 и 231, маршрут №24 — с №120, №149 и №514. 31 маршрут объединился с 150 и теперь станет заезжать в микрорайон Радонежский.

Для удобства номера городских маршрутов сохранят: № 2 на маршруте № 141 (рейсы до остановки «Томск – Северный» будут обозначены дополнительной табличкой «Северный»), № 32 – № 118 (рейсы до поселка Геологов обозначат дополнительной табличкой «Геологов», до поселка Просторный — табличкой «Просторный»), № 24 – № 120, № 16 – № 131, № 10 – № 510.



Не изменились маршруты № 11, 13/14, 20, №25/52, 26, 29, №30/33, 38, 53.

Маршрут № 5 станет заезжать в Особую экономическую зону. №8/9 станет следовать следовать по маршруту, действовавшему до 2018 года. Маршрут №12 продлен до садоводческого общества «Весна». Маршрут №19 продлен до вокзала Томск-II. Маршрут №22 продлен до микрорайона Мокрушинский и поселка Кузовлево, а маршрут №23 до поселка Заварзино.

В поселок 105-ый километр станет ходить маршрут № 36, а 37 маршрут станет заезжать в Эушту.

Где можно ознакомиться с маршрутами подробнее?

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