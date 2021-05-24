Новая экспедиция ТВ2 отправится в Ванжиль-Кынак

Ванжиль-кынак в переводе с селькупского «устье нельмовой реки». Когда-то вдоль реки Тым (это правый приток Оби и самый северный в Томской области) жили селькупы — коренной малочисленный народ. Но в 30-е годы прошлого века сюда пришла советская власть, и традиционный образ жизни закончился. Метеостанция Ванжиль-Кынак расположена в верховьях реки Тым на границе Томской области и Красноярского края. Метеорологические наблюдения там начались в 1946 г. Население покинуло поселок в 1960-е. Теперь здесь постоянно живут только метеорологи — два человека. На расстоянии более 300 км по реке нет ни одного населенного пункта. Единственный путь сообщения: весной по реке или вертолетом. Среди всех томских метеостанций Ванжиль-Кынак — самая отдаленная и сложная в жизнеобеспечении станция. Все необходимое для жизни: от продуктов до дизельного топлива – сюда доставляют только раз в год в конце мая по большой воде.

Съемочная группа ТВ2 (журналист Юлия Корнева и видеооператор Александр Сакалов) отправится сначала до Каргаска, потом мы полетим на вертолете в Напас, а потом поплывем на лодке в Ванжиль-Кынак. И поднимемся еще выше по Тыму до самой границы с Красноярским краем, где в бывшем населенном пункте Нюльядрово живет охотник. Мы уже закупили, и сейчас с оказией завезут в Напас бензин для лодки, на которой мы отправимся в путешествие. В Напасе нет своей заправки, топливо завозят в ближайший поселок Молодежный, и стоит оно там намного дороже из-за сложностей доставки.





Вертолет в Напас сейчас летает один раз в неделю из Каргаска. Дороги туда нет.





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