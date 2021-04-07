«Новая»: биты сменились отравляющими веществами

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В ночь с 14 на 15 марта 2021 года к зданию, где расположена редакция «Новой газеты», подъехал велосипедист, одетый в прорезиненный плащ и замаскированный под курьера «Яндекса». К велику был прикреплен пульверизатор. Он опрыскал вход в здание неким химическим веществом. В результате было эвакуировано здание НИИ московской мэрии «МосТрансПроект» — из-за сильного химического запаха: вещество было разнесено на подошвах по всем офисам. Запах чувствуется до сих пор — спустя почти месяц. И это несмотря на то, что асфальт перед входом был заменен.



Прошел почти месяц, но пока «Новая газета» никаких официальных данных о том, что это было, редакция так и не получила. Ответило лишь ГУ МЧС по Москве , что это не бытовой газ и не боевое отравляющее вещество. И все. Замредактора «Новой газеты» Сергей Соколов написал колонку про это. Мы приводим ее почти полностью.



Фото: novayagazeta.ru

«Конечно, была надежда на то, что уж в этом случае преступники будут установлены и понесут наказание — не только ведь журналисты пострадали, но и мэрия Москвы. Это была наивная надежда. Официально — никого не нашли и по «холодным» следам. Из источников, близких к полиции, известно: вроде сначала кого-то поймали и даже этот кто-то начал что-то рассказывать, потом оказалось — ошибочка вышла, не того изловили. А настоящий вонючка скрылся на велосипеде где-то в области, а там — уж извините…



Слушайте, вот не надо! Все это мы проходили неоднократно, и веры в это нет никакой.



Окрестности редакции нашпигованы видеокамерами и вышками сотовой связи. Видео были изъяты. Проследить путь вонючки, который явно не заканчивал спецкурсов в Лэнгли, элементарно», — пишет Сергей Соколов.

Фото: novayagazeta.ru

Он добавляет, что подобным веществом, судя по запаху, ночью, в июле 2017 года, обработали дом и машина Юлии Латыниной в Переделкине. Тогда пострадали соседи: дети и пожилые люди. И тогда безнаказанность того преступления привела к тому, что осенью того же года кто-то поджег автомобиль Юлии Латыниной.



«Полиция признала умышленный поджог. На этом ее работа закончилась. Как закончилась работа сотрудников ОВД по Басманному району Москвы лишь приездом на место происшествия, когда к редакции подбрасывали то отрезанные головы животных, то траурный венок с именами наших живых сотрудников, то присылали белый порошок в почтовых конвертах.



Более-менее сотрудники этого отдела полиции сработали, только когда попытались фальсифицировать уголовное дело в отношении нашего сотрудника и посадить его якобы за совершенный им грабеж — даже в ИВС на Петровку отправили. Впрочем, тоже не вышло. Не вышло и наказать преступников в погонах, которые пытались упрятать в тюрьму невиновного журналиста. И это несмотря на то, что нами (не УСБ МВД) были найдены видеозаписи самого факта провокации и установлен предполагаемый заказчик, которому это видео было направлено в виде отчета. Все это было приобщено к материалам проверки, которая так и не закончилась возбуждением уголовного дела.



Люди, нанятые этим же человеком, проломили кастетом голову и мне. Важные опера из МВД тогда шепотом говорили мне, кто заказчик. Шепот остался шепотом. Как и во всех других случаях.



Но ни у кого из сотрудников правоохранительных органов не было сомнений, мало того — были доказательства, что все эти преступления готовились на одной кухне и одним поваром. Потому и не искали, раз иногда сами исполняли его же заказы. Вот такое время вонючек. Новый тренд: биты сменились отравляющими веществами.



Впрочем, дело не только в «Новой газете». Не проходит и месяца, чтобы не стало известно о фактах нападений на активистов, журналистов и политиков. Что это, как не террор, который покрывает государство?».