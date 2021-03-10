Добрые новости
10 марта,
2021
3
фото
Новости

Новая акция: собери свою коллекцию «начивок» с супергероями MARVEL!

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

У поклонников киновселенной MARVEL этой весной может появиться новое увлечение — коллекционирование начивок. Это — стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев. У них липкая обратная сторона, поэтому каждую можно наклеить практически на любую поверхность. 


Акцию по мотивам  киновселенной MARVEL запустила торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией Disney. Продлится она с 9 марта по 26 апреля 2021 года. Действует по всей России. 

Новая акция: собери свою коллекцию «начивок» с супергероями MARVEL!

Условия акции

За каждые 555 рублей в чеке гости магазинов будут получать одну начивку в индивидуальном флоу-паке. Вся коллекция состоит из 26 начивок: 12 напечатанных, 12 вышитых, 1 спонсорская и 1 редкая – в виде перчатки бесконечности Таноса. Тираж начивки с перчаткой бесконечности ограниченный, кроме того, в каждом флоу-паке такой начивки есть промокод для получения специального приза: дополнительных баллов на «Выручай-карту», сертификата Lamoda, подписки на сервис OKKO. Главный приз - Sony PlayStation 5.


Собрать начивки быстрее всех можно приобретая в «Пятёрочке» товары партнёров акции, которые отмечены специальными стопперами в магазинах, а также купив отдельно – за 55 рублей.

Новая акция: собери свою коллекцию «начивок» с супергероями MARVEL!

Каждая начивка упакована во флоу-пак из FSC бумаги, сами значки изготовлены из вторичного пластика, который можно сдавать на переработку повторно.


В поддержку акции запущена масштабная рекламная кампания, включающая наружную рекламу, ТВ, in-store и digital продвижение. Также в рамках акции в социальных сетях планируется челлендж «Покажи свой билд».

Новая акция: собери свою коллекцию «начивок» с супергероями MARVEL!

— «Пятёрочка» в сотрудничестве с Disney вновь дарит своим гостям возможность собрать собственную коллекцию с символикой любимых героев MARVEL, — комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. — На этот раз мы разработали уникальные аксессуары — начивки, с помощью которых можно выразить себя, украсить свои старые привычные вещи и создать новый образ. Также мы добавили в коллекцию один редкий элемент, и символично, что это перчатка бесконечности Таноса. Всех, кому посчастливится ее заполучить, ждут и другие полезные призы.


Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте Nachivki.5ka.ru.



Новости компаний.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.