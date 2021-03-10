Новая акция: собери свою коллекцию «начивок» с супергероями MARVEL!

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У поклонников киновселенной MARVEL этой весной может появиться новое увлечение — коллекционирование начивок. Это — стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев. У них липкая обратная сторона, поэтому каждую можно наклеить практически на любую поверхность.

Акцию по мотивам киновселенной MARVEL запустила торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией Disney. Продлится она с 9 марта по 26 апреля 2021 года. Действует по всей России.

Условия акции

За каждые 555 рублей в чеке гости магазинов будут получать одну начивку в индивидуальном флоу-паке. Вся коллекция состоит из 26 начивок: 12 напечатанных, 12 вышитых, 1 спонсорская и 1 редкая – в виде перчатки бесконечности Таноса. Тираж начивки с перчаткой бесконечности ограниченный, кроме того, в каждом флоу-паке такой начивки есть промокод для получения специального приза: дополнительных баллов на «Выручай-карту», сертификата Lamoda, подписки на сервис OKKO. Главный приз - Sony PlayStation 5.

Собрать начивки быстрее всех можно приобретая в «Пятёрочке» товары партнёров акции, которые отмечены специальными стопперами в магазинах, а также купив отдельно – за 55 рублей.

Каждая начивка упакована во флоу-пак из FSC бумаги, сами значки изготовлены из вторичного пластика, который можно сдавать на переработку повторно.

В поддержку акции запущена масштабная рекламная кампания, включающая наружную рекламу, ТВ, in-store и digital продвижение. Также в рамках акции в социальных сетях планируется челлендж «Покажи свой билд».