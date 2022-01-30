Новая волна ковида, террористы в Думе Томска и день студента: главные новости с 24 по 30 января

Рассказываем, чем запомнилась последняя неделя первого месяца 2022 года.
Депутатов Думы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева внесли в список экстремистов и террористов
Алексея Навального, а также его сторонников внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Среди них — депутаты Думы Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.
Ранее Ксению Фадееву обвинили в организации экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК). По первому делу Фадеевой грозит от 7 до 12 лет колонии. Адвокат Ксении Фадеевой Константин Мухаметкалиев прокомментировал ТВ2, что считает само включение в список незаконным и собирается его обжаловать. В свою очередь, в Думе Томска журналисту ТВ2 сообщили, что в настоящее время изучаются «правовые последствия включения в реестр Росфинмониторинг с точки зрения статуса депутата».
Андрей Фатеев покинул Россию.
Новая волна коронавируса
Ковид наступает. За неделю темпы роста коронавирусом выросли в Томской области со 150 случаев до 500. Начиная с 21 января, в России каждый день регистрируют рекордное число заболевших. 29 января федеральный штаб впервые зарегистрировал больше 100 тысяч заболевших — 113 122 случая за сутки.
Также за неделю были выявлены еще десять случаев заболевания новым штаммом «омикрон». Двое из заболевших прибыли из других регионов России, место инфицирования других заболевших не установлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На сегодняшний день у всех заболевших состояние удовлетворительное. Все заболевшие своевременно изолированы.
В свою очередь, санврачи рассказывали, что в Томской области пока не планируют вводить дополнительные санитарные ограничения, вызванные новой волной коронавируса. Специалисты отмечают, что на характер волны будет влиять уровень вакцинации населения и соблюдение профилактических мер.
«Сказать, какой будет пик, в каком месяце — пока не представляется возможным, по крайней мере по Томской области. В целом в Россию омикрон пришел давно, и мы сегодня видим новые рекорды по приросту новых заболевших», — говорил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков.
Ущерб от кибермошенников в Томской области составил почти 500 млн руб в 2021 году
Мошенничество в России бьет все рекорды. По данным МВД, за 11 месяцев 2021 года телефонные жулики украли со счетов населения 45 млрд рублей. Если прибавить к этому взлет инфляции и растущую закредитованность граждан, картина выходит совсем печальной.
В Томской области за год проблема с мошенничеством и долгами жителей по кредитам ухудшилась. Об этом говорили на круглом столе в региональном отделении ОНФ, который Народный фронт провел вместе с Региональным центром финансовой грамотности (РЦФГ). На встречу позвали представителей УМВД, УФАС, прокуратуры, банков и замгубернатора — начальника областного департамента финансов Александра Феденева.
Крапивинская ГЭС
В 2021 году стало известно о планах возобновить остановленную в 80-х стройку Крапивинской ГЭС на Томи. Соглашение о сотрудничестве по завершению строительства губернатор Кузбасса подписал сразу с двумя крупными компаниями — РУСАЛ и РусГидро. Сейчас проект достройки проходит процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Власти обещают рабочие места и переход на зеленую энергетику. Гидрологи, биологи и экологи заявляют: строительство и работа ГЭС окажет сильное воздействие на экологию и несет опасности для жителей Кемеровской и Томской областей.
Какой вред Томи может принести достройка ГЭС и какие опасности несет ее работа для жителей? Разбиралась журналист ТВ2 Елена Бронникова.
День студента
25 января в России отмечается День студента. Программа праздничных мероприятий в Томске началась с традиционного утепления Татьяны на площади Ново-Соборной. А продолжилась вечерними развлечениями на Мавлюкеевском озере.