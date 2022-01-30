Новая волна ковида, террористы в Думе Томска и день студента: главные новости с 24 по 30 января

Депутатов Думы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева внесли в список экстремистов и террористов

Алексея Навального, а также его сторонников внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Среди них — депутаты Думы Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

Ранее Ксению Фадееву обвинили в организации экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК). По первому делу Фадеевой грозит от 7 до 12 лет колонии. Адвокат Ксении Фадеевой Константин Мухаметкалиев прокомментировал ТВ2, что считает само включение в список незаконным и собирается его обжаловать. В свою очередь, в Думе Томска журналисту ТВ2 сообщили, что в настоящее время изучаются «правовые последствия включения в реестр Росфинмониторинг с точки зрения статуса депутата».

Новая волна коронавируса

Ковид наступает. За неделю темпы роста коронавирусом выросли в Томской области со 150 случаев до 500. Начиная с 21 января, в России каждый день регистрируют рекордное число заболевших. 29 января федеральный штаб впервые зарегистрировал больше 100 тысяч заболевших — 113 122 случая за сутки.

Также за неделю были выявлены еще десять случаев заболевания новым штаммом «омикрон». Двое из заболевших прибыли из других регионов России, место инфицирования других заболевших не установлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На сегодняшний день у всех заболевших состояние удовлетворительное. Все заболевшие своевременно изолированы.

В свою очередь, санврачи рассказывали, что в Томской области пока не планируют вводить дополнительные санитарные ограничения, вызванные новой волной коронавируса. Специалисты отмечают, что на характер волны будет влиять уровень вакцинации населения и соблюдение профилактических мер.

«Сказать, какой будет пик, в каком месяце — пока не представляется возможным, по крайней мере по Томской области. В целом в Россию омикрон пришел давно, и мы сегодня видим новые рекорды по приросту новых заболевших», — говорил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков.