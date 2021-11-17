Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Томскую область

Томская область получила 9 600 доз вакцины «Спутник Лайт», которые будут распределены в мобильные пункты, кабинеты вакцинации поликлиник и в районные больницы. Также на этой неделе в регион поступило 18 600 доз препарата «Спутник V», из которых 1 800 – в Северск.

«Вакцина проходит процесс оформления всех необходимых документов и распределяется по медицинским учреждениям», - отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.