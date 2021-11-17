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Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Томскую область

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Томская область получила 9 600 доз вакцины  «Спутник Лайт», которые будут распределены в мобильные пункты, кабинеты вакцинации поликлиник и в районные больницы. Также на этой неделе в регион поступило 18 600 доз препарата «Спутник V», из которых 1 800 – в Северск.

«Вакцина проходит процесс оформления всех необходимых документов и распределяется по медицинским учреждениям», - отметила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

В облздраве добавили, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» могут поставить все желающие от 18 лет через полгода после перенесенного COVID-19 или предыдущей вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Перед прививкой необходимо предоставить сертификат о вакцинации, либо выписку о перенесенном заболевании.

На сегодняшний день препаратом «Спутник Лайт» привились 71 459  жителей региона. Всего вакцинацию от COVID-19 прошли 420 883 жителя региона, оба компонента поставили 351 702 человека. Среди вакцинированных 125 115 человек старше 60 лет.

За весь период прививочной кампании в Томскую область поступило 513 236 доз вакцины (398 259 – «Гам-КОВИД-Вак», 86 532 - “Спутник Лайт», 22 380  – «ЭпиВакКорона», 6 065  – «КовиВак»).

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