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Новая партия урановых отходов из Франции едет в Северск

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Гринпис России сообщает, что очередной груз регенерированного урана прибыл в порт Усть-Луга в Ленинградской области из Франции. Партия доставлена в рамках контракта, по которому «Росатом» закупил 1000 тонн регенерированного урана у французской компании Orano. Предыдущий груз пришел в Усть-Лугу 8 ноября 2021 года, ещё две партии доставили в Россию 20 января и 12 февраля. 

Как и в прошлый раз, груз будет отправлен железной дорогой в Северск (бывший Томск-7). «Росатом» утверждает, что регенерированный уран будет переработан и из него извлекут топливо для атомных станций. Эксперты Greenpeace считают, что, даже если это действительно сделают, больше половины переработанного материала будет непригодно для использования в реакторах и превратится в отходы, которые останутся в нашей стране. 

Автор:  Гринпис

По информации Гринписа, около миллиона тонн ядерных отходов уже накоплено на полигонах в Иркутской, Свердловской и Томской области и в Красноярском крае, что даёт основания полагать, что и французский регенерированный уран останется на бессрочном хранении в России.

Orano не единственная французская компания, которая заключила контракт с «Росатомом» на поставки регенерированного урана. В 2018 подобный контракт подписала Électricité de France (EDF). Она пока не начала поставки, однако, по сообщению самого «Росатома», эксперты EDF провели технический аудит на предприятии «СХК» в Северске. Поставки в Россию будут идти до 2032 года

Greenpeace Франции провел акции протеста против отправки регенерированного урана в Россию у хранилища продуктов переработки отработавшего ядерного топлива в Пьерлате. Ранее французские экологи проводили акции у штаб-квартиры Orano в Шатийоне и в порту Дюнкерка, через который перевозились две последние партии.

Напомним, о том, что Россия принимает обедненный уран из-за границы, стало известно в начале нулевых, когда всплыли контракты 90-х годов, заключенные Министерством РФ по атомной энергии (Минатом) с корпорациями по обогащению урана — британской Urenco и ее голландскими и немецкими филиалами. В 2006–2009 гг. на волне массовой международной кампании протеста эти поставки в Россию были прекращены. Российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения и сейчас, но при этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. 

Если вы против ввоза в Россию в целом и Северск в частности радиоактивных материалов из-за границы, то можно подписать петицию здесь.

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