Новая партия урановых отходов из Франции едет в Северск

Гринпис России сообщает, что очередной груз регенерированного урана прибыл в порт Усть-Луга в Ленинградской области из Франции. Партия доставлена в рамках контракта, по которому «Росатом» закупил 1000 тонн регенерированного урана у французской компании Orano. Предыдущий груз пришел в Усть-Лугу 8 ноября 2021 года, ещё две партии доставили в Россию 20 января и 12 февраля. Как и в прошлый раз, груз будет отправлен железной дорогой в Северск (бывший Томск-7). «Росатом» утверждает, что регенерированный уран будет переработан и из него извлекут топливо для атомных станций. Эксперты Greenpeace считают, что, даже если это действительно сделают, больше половины переработанного материала будет непригодно для использования в реакторах и превратится в отходы, которые останутся в нашей стране.

Автор: Гринпис

По информации Гринписа, около миллиона тонн ядерных отходов уже накоплено на полигонах в Иркутской, Свердловской и Томской области и в Красноярском крае, что даёт основания полагать, что и французский регенерированный уран останется на бессрочном хранении в России. Orano не единственная французская компания, которая заключила контракт с «Росатомом» на поставки регенерированного урана. В 2018 подобный контракт подписала Électricité de France (EDF). Она пока не начала поставки, однако, по сообщению самого «Росатома», эксперты EDF провели технический аудит на предприятии «СХК» в Северске. Поставки в Россию будут идти до 2032 года.