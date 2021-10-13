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Новая лабораторная информсистема за 80 млн рублей заработала в больницах Томской области

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Власти Томской области во всех учреждениях, проводящих лабораторные исследования, внедрили новую информационную систему. Она предусматривает электронную регистрацию направлений на анализы, их штрих-кодирование и получение результатов через сайт. Система внедрена в 39 медучреждениях, работы обошлись бюджету в 80,2 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Автор:  пресс-служба обладминистрации

Также система сохранит их в электронной медкарте пациента для лечащего врача, а в случае необходимости передаст образцы на исследование в другие лаборатории.

«Для интеграции новой системы было подключено более 300 единиц высокотехнологичного оборудования. Автоматическая передача данных значительно сократит время поступления результатов лабораторных исследований лечащему врачу, и ему уже не потребуется самостоятельно вносить их в карту пациента», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он подчеркнул, что результаты лабораторной диагностики будут появляться в электронной медкарте в течение двух минут. Это особенно важно при работе с экстренными пациентами.

Сами же пациенты смогут получать результаты анализов в личном кабинете электронной регистратуры.

Автор:  пресс-служба обладминистрации

Добавим, что в 2021 году в городских и районных медицинских организациях, в том числе на ФАПах, будет установлено более 200 автоматизированных рабочих мест, а также внедрены проекты по созданию модулей телемедицинских консультаций «врач-врач» и «врач-пациент», выписке электронных льготных рецептов и др. На эти цели из средств областного и федерального бюджетов направлено 198,4 млн рублей.

Автор:  пресс-служба обладминистрации
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