«Норникель» запретил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу

Сергей Митрохин по просьбе журналистов взял образцы воды и почвы в Норильске и собирался их привезти в Москву на независимую экспертизу. Но депутата не пустили на рейс в аэропорту.

«Норникель», где ранее произошел разлив дизельного топлива, запретил вывозить депутату Мосгордумы Сергею Митрохину пробы загрязненной воды и почвы. Об этом пишет « Новая газета».

Журналисты «Новой газеты» передали депутату пробы воды и информацию о реальной ситуации на месте экологической катастрофы после разлива топлива из лопнувшего резервуара с дизельным топливом. Пробы были отобраны из озера Пясино и реки Пясина экологами «Гринпис» в присутствии журналистов.





Сотрудники службы безопасности аэропорта проверили пробы спекрометром и не обнаружили опасных веществ. Однако начальник смены Стебаев Александр Геннадьевич объявил, что в полицию поступил анонимный звонок о попытке провоза горюче-смазочных веществ этим рейсом. В связи с этим пробы хотели изъять и передать полиции. Однако сопровождающий Сергея Митрохина эколог «Гринписа» отказался от полета и выехал с пробами из аэропорта.





Как сообщает издание, депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности Норникеля, «так как «Норникель» решает, что можно вывозить, а что нет». На вопрос, как связаны «Норникель» и аэропорт, они ответили, что «аэропорт и есть «Норникель»».





«Все, что творит сейчас «Норникель», противоречит федеральному закону, в том числе статье 7 ФЗ о гостайне, — прокомментировал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. — Не подлежат засекречиванию и отнесению к гостайне сведения о состоянии экологии и санитарной ситуации. На мой взгляд, — подчеркнул Муратов — «Норникель» распространяет свое корпоративное управление на часть территории России. Таймыр — это территория России, а не заводоуправления Потанина и его офшоров. И с этим будем разбираться. Чего они так боятся, если, по их же словам, последствия аварии уже ликвидированы».





Главный редактор Дмитрий Муратов также добавил, что «Новая газета» обратится с заявлением о воспрепятствовании журналистской деятельности корреспондентов на Таймыре в компетентные органы.





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, из-за чего разлив мог дойти до Карского залива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, ущерб оценивают в десятки миллиардов рублей.





Возбуждены уголовные дела по статьям «порча земли», «загрязнение вод», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и по статье «халатность» из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации.









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