«Норникель» вышел из состава России? Заявление СМИ, входящих в «Синдикат-100»

Утром 27 июня в аэропорту Норильска был задержан депутат Московской городской Думы Сергей Митрохин, который прибыл на Таймыр по просьбе корреспондентов «Новой газеты». Депутат должен был отвезти в независимую лабораторию собранные журналистами и экологами «Гринпис» пробы грунта и воды.





Пробы были собраны на озере Пясино и в реке Пясина – в отдалении от Норильска. Для журналистов и экологов было важно выяснить, дошло ли загрязнение до этих водоемов, каковы масштабы отравления природы нефтепродуктами.





Однако при вылете Сергея Митрохина остановили представители службы безопасности аэропорта. Сотрудник службы безопасности Александр Стебаев заявил, что депутат никуда не полетит, пока не сдаст пробы в лабораторию «Норильского никеля». Мотивировали это так: «Норникель» решает, что можно вывозить из Норильска, а что нет. На вопрос о том, какое отношение «Норильский никель» имеет к аэропорту, было заявлено: «Аэропорт и есть «Норникель».