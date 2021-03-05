«Норникель» выделит 150 млрд рублей на развитие Норильска

Мы достигли конкретных и далеко идущих договоренностей. Мэр поделился со мной соображениями о том, что не все мероприятия, не все инвестиции, которые городу нужны, вошли в ту программу, которая была подписана в рамках четырехстороннего соглашения с правительством и с региональными властями, — сообщил по итогам встречи с мэром Норильска Дмитрием Карасевым глава компании Владимир Потанин . — Существует еще много важных для города инициатив, которые мы договорились форсированно делать до 2024 года и на период до 2035 года наметили перспективную программу. От мэра прозвучала цифра масштаба тех инвестиций, которые для этого потребуются. Озвучена была цифра — 150 миллиардов рублей, и я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим.

В октябре 2020 года спикер Совфеда на заседании раскритиковала «Норникель» за состояние Норильска и отсутствие реакции на замечания Ростехнадзора. По ее мнению, бездействие компании стало причиной аварии на ТЭЦ-3, когда разлилось более 21 тысячи тонн дизтоплива.





«Школы устаревшие морально, без спортивных сооружений. Не обеспечить рабочих детскими садами! Боятся из списков «Форбс» вылететь? Не вылетят и даже не подвинутся ниже, — говорила Матвиенко. — Я не призываю к совести, совести нет, там сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству, где они живут, и где они зарабатывают огромные деньги, и где живут люди в неблагоприятных, некомфортных условиях, которые им зарабатывают эти миллиарды. И вот с этим мы точно не будем мириться».





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.





В июне журналисты «Новой газеты» и активисты «Greenpeace» побывали в местах разлива топлива и в самом Норильске. Участники экспедиции сравнили город с «северной Чечней», назвали его вотчиной Владимира Потанина и «городом страха».



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