«Норникель» сообщил об окончании работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3

«Норильский никель» завершил основные работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. Пресс-служба компании сообщает, что в районе ТЭЦ и реки Амбарной удалось собрать 34,4 тысячи кубометров водно-топливной смеси.

Специалисты «Норникеля» завершили три основных этапа ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, — говорится в сообщении компании. — Полностью локализован разлив нефтепродуктов и завершен сбор основной массы топливно-водяной смеси. По смонтированным трубопроводам перекачано более 25 000 м³ топливно-водяной смеси из временного резервуарного парка на склад хранения для последующей сепарации перекачиваемой смеси.

В районе ТЭЦ-3 и реки Амбарной, где вылилась большая часть солярки, специалисты «Норникеля» собрали 34,4 тысячи кубометров водно-топливной смеси, 4786 кубометров отсепарировали на площадке ТЭЦ. На реке Амбарной нейтрализовали 422,8 тысячи квадратных метров территории с использованием 99,3 тонны сорбента. Всего для обработки загрязненной территории использовали 129 тонн сорбентов. Также в ходе работ установили 12 рубежей заградительных бон и 28 рубежей сорбирующих бон. В «Норникеле» отмечают, что работы шли при поддержке Минпромторга РФ.





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.





15 сентября «Норникель» направил на рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию Минприроды программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3. Согласно этому плану, компания будет проводить работы по рекультивации до 2022 года включительно.





Сейчас у «Норникеля» идет суд с Росприроднадзором из-за суммы ущерба. Ведомство оценило ущерб от разлива дизтоплива в 148 млрд рублей, компания же считает, что должна уплатить в семь раз меньше — 21,4 млрд рублей.





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