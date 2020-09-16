«Норникель» представил программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3

15 сентября «Норникель» направил на рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию Минприроды программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3. Согласному этому плану, компания будет проводить работы по рекультивации до 2022 года включительно.

По программе восстановления пострадавших от разлива солярки территорий, разработанной совместно с экспертно-аналитическим центром «Экотерра», упор будет сделан на использование «щадящих» технологий.





На 2020 год запланирована установка системы нефтеловушек и ликвидация дренажных систем, которые установили при ведении работ. Весной 2021 года компания установит боновые заграждения, а в период таяния снега и схода льда планируется использование сорбентов. В 2021-2022 году план предусматривает проведение комплекса агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.





Итогом рекультивации должно стать восстановление пострадавших при аварии земель до состояния, соответствующего требованиям российского законодательства.