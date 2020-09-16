«Норникель» представил программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3
15 сентября «Норникель» направил на рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию Минприроды программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3. Согласному этому плану, компания будет проводить работы по рекультивации до 2022 года включительно.
По программе восстановления пострадавших от разлива солярки территорий, разработанной совместно с экспертно-аналитическим центром «Экотерра», упор будет сделан на использование «щадящих» технологий.
На 2020 год запланирована установка системы нефтеловушек и ликвидация дренажных систем, которые установили при ведении работ. Весной 2021 года компания установит боновые заграждения, а в период таяния снега и схода льда планируется использование сорбентов. В 2021-2022 году план предусматривает проведение комплекса агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.
Итогом рекультивации должно стать восстановление пострадавших при аварии земель до состояния, соответствующего требованиям российского законодательства.
«Проект разработала специализированная организация. Все предложенные мероприятия базируются наилучших доступных технологиях, а их своевременная и скрупулёзная реализация позволят свести к минимуму тот ущерб, который был нанесен окружающей среде в результате произошедшего инцидента», - отметил старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.
Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.
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