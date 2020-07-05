«Норникель» предоставлял ложную информацию о загрязнениях окружающей среды

«НТЭК» — Норильско-Таймырская энергетическая компания, «дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ-3, на которой 29 мая прорвался один из резервуаров с дизельным топливом.

Росприроднадзор сообщил, что компания «НТЭК» предоставляла ложную информацию о загрязнении окружающей среды в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске.

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку и выявил, что «НТЭК» допустило нарушение общих требований природоохранного законодательства.





«Компания допустила загрязнение водных объектов (реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино) нефтепродуктами вследствие разгерметизации резервуара № 5, а также загрязнение и порчу земли и почвы», — говорится в заключении Росприроднадзора.





В ведомстве отметили, что на промплощадке ТЭЦ «отсутствует производственная и дождевая канализация, не обеспечивается удаление и очистка загрязненных, технологических, смывных и других сточных вод».





По результатам проверки Росприроднадзор выдал руководству «НТЭК» предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.







Ранее журналисты «Новой газеты» сообщали, что по указанию «Норникеля» им не дали вывезти образцы воды и почвы с места разлива.





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, из-за чего разлив мог дойти до Карского залива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, ущерб оценивают в десятки миллиардов рублей.





Несмотря на сообщения о локализации разлива, экологическая ситуация остается крайне сложной, поскольку пока не ясно, каким образом утилизировать тысячи тонн разлившихся по большой территории нефтепродуктов.





В Красноярском крае объявили режим ЧС федерального уровня. Возбуждены уголовные дела по статьям «порча земли», «загрязнение вод», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и по статье «халатность» из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации.









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