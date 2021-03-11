«Норникель» полностью оплатил ущерб от разлива топлива на норильской ТЭЦ-3

По решению красноярского суда «Норникель» выплатил 146 млрд рублей за ущерб от разлива топлива при аварии на норильской ТЭЦ-3. Авария на ТЭЦ случилась в мае 2020 года, экологи называли ее крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике.

Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 руб. направлено в доход федерального бюджета, — сообщает пресс-служба «Норникеля» . — Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 руб. — в доход муниципального образования — г. Норильск.

Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы и могли дойти до Карского моря, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.



Роспотребнадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд рублей, а сама НТЭК — в 21,4 млрд рублей. В октябре 2020 года ведомство потребовало взыскать сумму с компании через суд. Разбирательство продолжалось около четырех месяцев, в феврале 2021 года суд частично удовлетворил иск ведомства и обязал «Норникель» выплатить 146 млрд ущерба.



В марте копания объявила, что выделит дополнительно 150 млрд рублей на развитие Норильскa. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что компания бесплатно арендовала Норильск, город «превратился в трущобы».



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

​

«Норильск называют северной Чечней, и это не преувеличение»

Репортаж «Новой газеты» «Ржавчина. Как «Норникель» перерабатывает Таймыр в чистую прибыль»



Мы рассказываем о важном. ПОДДЕРЖИ ТВ2