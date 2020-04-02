Noize MC, Ургант, Шевчук, Пивоваров и другие призвали поддержать благотворительные фонды в период кризиса

Каждый день мы получаем десятки сообщений из всех регионов страны о том, что очередной фонд или очередная социальная программа находятся под угрозой закрытия или не понимают, где взять деньги на существование, — рассказал соучредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. — Все это происходит на фоне жесточайшего экономического кризиса. Если в ближайшее время не случится чудо, нас ждет не только «великая депрессия», но и серьезная социальная катастрофа.