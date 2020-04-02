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02 апреля,
2020
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Noize MC, Ургант, Шевчук, Пивоваров и другие призвали поддержать благотворительные фонды в период кризиса

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Благотворительный фонд «Нужна помощь» начал акцию «Спасаем тех, кто спасет нас» по сбору средств для некоммерческих организаций, столкнувшихся с проблемами из-за коронавируса и финансового кризиса. 

Каждый день мы получаем десятки сообщений из всех регионов страны о том, что очередной фонд или очередная социальная программа находятся под угрозой закрытия или не понимают, где взять деньги на существование, — рассказал соучредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский. — Все это происходит на фоне жесточайшего экономического кризиса. Если в ближайшее время не случится чудо, нас ждет не только «великая депрессия», но и серьезная социальная катастрофа.

В «Нужна помощь» ожидают, что люди будут меньше жертвовать, потому что перестанет хватать денег им самим. При этом вырастет количество просьб, поступающих к благотворителям: в условиях кризиса многие люди не смогут самостоятельно справиться с проблемами.

Иван Ургант, Юрий Шевчук, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров, Евгений Кисин, Иван «Noize MC» Алексеев, Алексей Кортнев, Михаил Козырев записали видеообращение в поддержку акции. 

Любой, кто хочет поддержать НКО, может оформить небольшое — от 30 рублей до 300 рублей в месяц — пожертвование в пользу одной из 216 проверенных благотворительных организаций из всех регионов России. Сделать это можно, перейдя по ссылке

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