Noize MC, Ургант, Шевчук, Пивоваров и другие призвали поддержать благотворительные фонды в период кризиса

Благотворительный фонд «Нужна помощь» начал акцию «Спасаем тех, кто спасет нас» по сбору средств для некоммерческих организаций, столкнувшихся с проблемами из-за коронавируса и финансового кризиса.
В «Нужна помощь» ожидают, что люди будут меньше жертвовать, потому что перестанет хватать денег им самим. При этом вырастет количество просьб, поступающих к благотворителям: в условиях кризиса многие люди не смогут самостоятельно справиться с проблемами.
Иван Ургант, Юрий Шевчук, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров, Евгений Кисин, Иван «Noize MC» Алексеев, Алексей Кортнев, Михаил Козырев записали видеообращение в поддержку акции.
Любой, кто хочет поддержать НКО, может оформить небольшое — от 30 рублей до 300 рублей в месяц — пожертвование в пользу одной из 216 проверенных благотворительных организаций из всех регионов России. Сделать это можно, перейдя по ссылке.
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