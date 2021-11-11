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Ночью в Томске подростки напали на прохожего и ограбили его. Возбуждено уголовное дело

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В Томске ночью два подростка 14 и 17 лет, находясь в нетрезвом состоянии, напали на прохожего и похитили у него мобильный телефон, сообщает пресс-служба следственного управления регионального Следственного комитета России. В отношении 14-летнего подростка возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Известно, что 10 ноября в первом часу ночи в Кировском районе юноши попросили сигарету у проходившего мимо них 27-летнего мужчины. В ответ на отказ, они начали избивать пострадавшего и требовать у него деньги. Затем 14-летний подросток выдернул из его кармана мобильный телефон. После этого подростки скрылись с места преступления. Однако вскоре они были задержаны сотрудниками экипажа росгвардии и доставлены в отдел полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия. Назначены судебные медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, собирается характеризующий материал на несовершеннолетнего подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

фото иллюстративное
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