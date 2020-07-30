Ночная гроза спровоцировала 15 аварий на электросетях в Томске

15 аварийных ситуаций, вызванных усилением ветра и грозой, произошли на электросетях в Томске. Большая часть отключений была зафиксирована в мкр. Черемошники по ул. 2-й пос. ЛПК, Профсоюзной, Ижевской, 5-й Армии.



Бригады аварийно-диспетчерской службы «Горсети» совместно с «ТРК» работали всю ночь, утром все потребители были запитаны.