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30 июля,
2020
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Ночная гроза спровоцировала 15 аварий на электросетях в Томске

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

15 аварийных ситуаций, вызванных усилением ветра и грозой, произошли на электросетях в Томске. Большая часть отключений была зафиксирована в мкр. Черемошники по ул. 2-й пос. ЛПК, Профсоюзной, Ижевской, 5-й Армии.


Бригады аварийно-диспетчерской службы «Горсети» совместно с «ТРК» работали всю ночь, утром все потребители были запитаны.

Ночная гроза спровоцировала 15 аварий на электросетях в Томске

Специалисты «ТомскСАХ» ночью начали очищать улицы от упавших веток деревьев и нанесенного грунта. Они работали по пр. Кирова, Ленина, на участках ул. Ишимской, Студгородок, Студенческой, А. Иванова, Бакунина, Предвокзальной, Потанина, Герасименко, Ковалева, Таврической, Федоровского, в пер. Нахимова, Инструментальном, Крестьянском и др. Всего за прошедшие сутки на полигон доставили 12 тонн уличного смета и 30 куб. м мусора в мешках.


В четверг днем коммунальные службы продолжают очищать городские улицы, задействуя в механизированном содержании 36 единиц спецтехники «ТомскСАХ».


Сотрудники компании «Зеленстрой» в четверг будут наводить порядок на 54 общественных пространствах и собирать упавшие ветки в Лагерном саду.


Добавим, что на 30 июля также объявлено оперативное предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном ветре, дожде с грозами и градом.

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