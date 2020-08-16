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16 августа,
2020
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Ночь абитуриента пройдет в ТГУ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Акция «Ночь абитуриента» начнется 21 августа в 20.00 в прямом эфире на канале ТГУ в YouTube, сообщает пресс-служба университета. Съемка пройдет в режиме 360°, с помощью IT-технологий будут оживлять динозавров и мамонта из палеонтологического музея.


Завершится «Ночь» программой известной томской певицы Натальи Нелюбовой «Сомана Кукун», созданной по мотивам кулайской культуры. В течение последних полутора десятилетий Кулай утвердился в качестве одного из важных исторических брендов Томской области.


В «Ночь абитуриента»  традиционно принимаются согласия поступающих на поступление в ТГУ.


На встрече будет присутствовать проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков, который расскажет, в каком формате первокурсники Томского государственного университета начнут учебный год. Учитывая особенности 2020-го, связанные с пандемией — информация небесполезная. 

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