Ночь абитуриента пройдет в ТГУ

Акция «Ночь абитуриента» начнется 21 августа в 20.00 в прямом эфире на канале ТГУ в YouTube, сообщает пресс-служба университета. Съемка пройдет в режиме 360°, с помощью IT-технологий будут оживлять динозавров и мамонта из палеонтологического музея.





Завершится «Ночь» программой известной томской певицы Натальи Нелюбовой «Сомана Кукун», созданной по мотивам кулайской культуры. В течение последних полутора десятилетий Кулай утвердился в качестве одного из важных исторических брендов Томской области.





В «Ночь абитуриента» традиционно принимаются согласия поступающих на поступление в ТГУ.





На встрече будет присутствовать проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков, который расскажет, в каком формате первокурсники Томского государственного университета начнут учебный год. Учитывая особенности 2020-го, связанные с пандемией — информация небесполезная.