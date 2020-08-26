«Ночь абитуриента»‎ прошла в ТГУ

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«Ночь абитуриента» в ТГУ проводится уже в седьмой раз. Обычно, это вечер, когда университетская роща наполняется абитуриентами, нынешними студентами, выпускниками и просто заинтересованными томичами. В этом году из-за коронавируса всё прошло онлайн.

Динозавры ожили, коридоры Главного корпуса ТГУ наполнились мистическими силуэтами, лаборатории и музеи вновь открыли свои двери спустя пять месяцев дистанционки. Увидеть это всё можно было — не выходя из дома!

Ночь в музее

Когда всё происходит в офлайне, работают одновременно несколько локаций, везде стоят заинтересованные очереди, велик шанс что-то упустить. Преимущество «Ночи абитуриента» в онлайне — один прямой эфир, где всё идёт чётко и последовательно. Но то, что проще для зрителя, не всегда просто для организаторов.

— В живом формате всегда можно найти выход из какой-то сложной ситуации. К примеру, кто-то не подошёл, что-то не заработало. Тут всегда ты живой человек, ты говоришь на сцене, поддерживаешь толпу, как надо. Здесь может быть импровизация. А когда ты находишься в онлайне, нужно предусмотреть вообще всё. Вариантов, что что-то не получится, не может быть. — говорит Полина Ефимова, специалист по учебно-методической работе Управления нового набора ТГУ.

Фото: Полина Диденко

Подготовить дистанционную «Ночь абитуриента» было не легче и не быстрее. Например, из-за того, что локаций более шести, в каждой — свои нюансы и сложности. Во включении из Палеонтологического музея использовалась дополненная реальность. Поверх скелетов мамонта, велоцираптора, шерстистого носорога и пситтакозавра появлялись точные копии их реального ожившего изображения. Игорь Муравьёв, директор центра культуры ТГУ, объяснил, благодаря чему это удалось:

— IT-компания «Rubius» — наш партнёр. Они заранее сняли сами музейные экспонаты и оживили их компьютерной графикой. То есть внедрили их в пространственное видео 360°. Объекты дополненной реальности готовятся же под конкретный экспонат, у нас таких было четыре. Мы с «Rubius» планируем развить эту технологию, чтобы в будущем проводились экскурсии в онлайн-режиме в реальном времени с объектами дополненной реальности. А пока это первый шаг — отработанные 3D-модели, отработанная графика, но пока в записи.

Количество поступающих в ТГУ выросло на 25%

Несмотря на то, что документы в ТГУ этим летом принимались только дистанционно, проблем с числом поступающих нет. Так как был принят ряд принципиальных изменений, которые повлияли и на количественный, и на качественный результат. Например, в этом году, чтобы тебя зачислили, необязательно подавать оригинал аттестата. Это значительно проще для абитуриентов.

— Если смотреть по цифрам, у нас на 23% больше заявлений, чем в прошлом году. Это более 25 тысяч. По людям — больше на 25%. Больше 10 тысяч людей, если брать все уровни и формы обучения. Разница понятна: один человек может подать три заявления. Поэтому если отвечать, как ситуация, известная в мире, повлияла на число абитуриентов: она повлияла в лучшую сторону — их стало больше. — рассказал секретарь приемной комиссии ТГУ Евгений Павлов.

Фото: Полина Диденко

«Ещё больше уважаю, ценю и уже даже люблю ТГУ»

Изюминкой «Ночи абитуриента», по мнению её онлайн-посетителей, стала программа «Сомана Кукун», написанная по мотивам древнейкулайской культуры, от певицы Натальи Нелюбовой и барабанщика Бориса Еремеева.

Фото: Полина Диденко

— Основные герои наших песен — это разные зверушки. Странные. Например, трёхголовый лосик, бобр, прекрасное хтоническое существо, похожее на современного крокодила, безумные птицы и разные другие чудесные животные.

Такие мантровые успокаивающие мотивы вызвали в комментариях под эфиром десятки восторженных комментариев.

— То, что мероприятие прошло в онлайн-формате, мне кажется, было даже круто, — написала абитуриентка ТГУ Ника Шевченко из города Экибастуз. — Когда мы смотрели на динозавров и мамонтов, мы могли посмотреть анимации, понять, как они выглядели. А в реальной жизни мы бы пришли и просто поглядели на скелеты. Формат сыграл на пользу. Успеть посмотреть на все эти помещения, которые нам показали, было круто. И главное, что безопасно — никто не заболел из-за этого. Если говорить про то, что запомнилось больше всего, то это прекрасный концерт Натальи Нелюбовой и Бориса Еремеева. Это было просто офигенным решением! Честно, я не ожидала, что ТГУ может такое показать. Это просто нереальная музыка! И это заставило меня ещё больше уважать, ценить и уже даже любить ТГУ.