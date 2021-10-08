Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года, сообщил Нобелевский комитет. Он вместе с филиппинской журналисткой, возглавляющей оппозиционный сайт Rapple, Марией Ресса удостоен этой премии за усилия по защите свободы слова, отметили в Нобелевском комитете.

«Новая газета», которую возглавляет с 1995 г. Дмитрий Муратов, в течение десятилетий является лидером качественной расследовательской журналистики в России. Журналисты газеты не раз становились лауреатами профессиональных премий. Не раз они погибали при исполнении профессионального долга. Дмитрий Муратов заявил, что посвящает премию своим погибшим коллегам.

«С момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российских войск внутри и за пределами России. Оппоненты «Новой газеты» отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики», — заявила глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

«Я хорошо помню последнюю свою ночь в России - с 7 на 8 февраля 2015 года. Рано утром я должен был улететь насовсем, но об этом никто не знал. Я и сам не знал, что насовсем. Последний с кем я говорил был Дима Муратов. Он позвонил и рассказал о каких-то своих встречах относительно ТВ-2. Он, как и многие другие приличные люди, пытался нам помочь. Он боролся за нас до конца. Дима каждый год приезжал в Томск, там жили родители журналиста Новой Игоря Домникова, убитого по заказу какого-то вице-губернатора, недовольного его разоблачительными статьями. Каждый год в день рождения Игоря он навещал родителей в далеком Томске. В этом весь Дима. Дима - абсолютно штучный человек. Искренний. Честный. Профессиональный. Бесстрашный.

Я по-настоящему счастлив от того, что Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты", стал лауреатом Нобелевской премии мира. Это очень неожиданно и очень заслуженно!», — написал в своем ФБ основатель ТВ2 Аркадий Майофис.

Дмитрий Муратов — инициатор создания «Синдиката-100», объединения российских медиа, приверженных принципам независимой редакционной политики.

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