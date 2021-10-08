Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов
Новости

Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов

ТВ2 ТВ2

Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года, сообщил Нобелевский комитет. Он вместе с филиппинской журналисткой, возглавляющей оппозиционный сайт Rapple, Марией Ресса удостоен этой премии за усилия по защите свободы слова, отметили в Нобелевском комитете.

«Новая газета», которую возглавляет с 1995 г. Дмитрий Муратов, в течение десятилетий является лидером качественной расследовательской журналистики в России. Журналисты газеты не раз становились лауреатами профессиональных премий. Не раз они погибали при исполнении профессионального долга. Дмитрий Муратов заявил, что посвящает премию своим погибшим коллегам.

 «С момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российских войск внутри и за пределами России. Оппоненты «Новой газеты» отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики», — заявила глава Нобелевского  комитета Берит Рейсс-Андерсен.

«Я хорошо помню последнюю свою ночь в России - с 7 на 8 февраля 2015 года. Рано утром я должен был улететь насовсем, но об этом никто не знал. Я и сам не знал, что насовсем. Последний с кем я говорил был Дима Муратов. Он позвонил и рассказал о каких-то своих встречах относительно ТВ-2. Он, как и многие другие приличные люди, пытался нам помочь. Он боролся за нас до конца. Дима каждый год приезжал в Томск, там жили родители журналиста Новой Игоря Домникова, убитого по заказу какого-то вице-губернатора, недовольного его разоблачительными статьями. Каждый год в день рождения Игоря он навещал родителей в далеком Томске. В этом весь Дима. Дима - абсолютно штучный человек. Искренний. Честный. Профессиональный. Бесстрашный.
Я по-настоящему счастлив от того, что Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты", стал лауреатом Нобелевской премии мира. Это очень неожиданно и очень заслуженно!», — написал в своем ФБ основатель ТВ2 Аркадий Майофис.

Дмитрий Муратов — инициатор создания «Синдиката-100», объединения российских медиа, приверженных принципам независимой редакционной политики.

Редакция ТВ2 поздравляет коллегу и друга. 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.