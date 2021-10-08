Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года, сообщил Нобелевский комитет. Он вместе с филиппинской журналисткой, возглавляющей оппозиционный сайт Rapple, Марией Ресса удостоен этой премии за усилия по защите свободы слова, отметили в Нобелевском комитете.
«Новая газета», которую возглавляет с 1995 г. Дмитрий Муратов, в течение десятилетий является лидером качественной расследовательской журналистики в России. Журналисты газеты не раз становились лауреатами профессиональных премий. Не раз они погибали при исполнении профессионального долга. Дмитрий Муратов заявил, что посвящает премию своим погибшим коллегам.
«С момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российских войск внутри и за пределами России. Оппоненты «Новой газеты» отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики», — заявила глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.
Дмитрий Муратов — инициатор создания «Синдиката-100», объединения российских медиа, приверженных принципам независимой редакционной политики.
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