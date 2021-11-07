Ноябрьские выходные, ковидные антирекорды и похороны Бориса Мальцева: чем запомнилась прошедшая неделя

Рассказываем вам о главных событиях с 1 по 7 ноября.

Ковид наступает

Неделя с 1 по 7 ноября была в Томской области выходной. Планировалось, что это позволит сократить темпы заболевания коронавирусом, однако этого пока не случилось. Суточный прирост заболевших побил несколько антирекордов, остановившись на цифре в 274 случая за сутки. В итоге глава региона Сергей Жвачкин поручил продлить нерабочие дни до 15 ноября. В регионе приостановлены профосмотры и диспансеризация граждан за исключением углубленной диспансеризации пациентов, перенесших СOVID-19. Также Сергей Жвачкин поручил усилить контроль за соблюдением режима ограничений и увеличить ПЦР-тестирование в период нерабочих дней.

При этом, в регионе остается около 20% свободных коечных мест. С 1 ноября медико-санитарная часть «Строитель» вновь начала работу в качестве респираторного госпиталя для пациентов с COVID-19. Такое решение принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости. В медучреждение, рассчитанное на 75 коек, будут направляться на долечивание пациенты с пневмонией. Это позволит освободить места в других респираторных госпиталях.

Смерть судьи в отставке

По информации ТВ2, в Молчаново нашли сгоревшее тело 59-летнего Юрия Васильева, который проработал судьей 21 год в Молчановском районном суде. Как подтвердили ТВ2 несколько неофициальных источников, бывший федеральный судья Юрий Васильев в субботу днем, 30 октября, поехал на автомойку, загнал автомобиль, но так за ним и не вернулся. Родственники и полиция начали его искать. Ориентировку на Васильева разослали в отделения МВД по Томской области. По нашей информации, тело судьи нашли сожжённым на местном кладбище. Рядом с трупом лежала судейская мантия. Возбуждено уголовное дело. Подробности здесь.

Росздравнадзор нашел нарушения в МСЧ 2

Росздравнадзор обнаружил нарушения в ходе проверки респираторного госпиталя в МСЧ № 2. Ведомство не конкретизирует, какие именно нарушения были обнаружены. При этом отмечается, что медсанчасти № 2 выдано предписание об устранении нарушений. Ранее житель Томска переоделся в костюм врача и пробрался к 84-летней бабушке в красную зону, которая попала в ковидный госпиталь МСЧ №2 с пневмонией. По его словам, бабушка находится в жутких условиях: «ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет». Свои действия он записал на видео. Мужчина говорил, что не смог дозвониться до местных органов власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. После публикации истории и видео на ТВ2 информация разошлась по многим СМИ, в том числе федеральным. Мужчина рассказывал, что получил в свой адрес угрозы, а также опасался вернуться в Томск из страха, что его задержат. Областной департамент здравоохранения, Росздравнадзор и Следственный комитет обещали проверить качество оказания помощи в МСЧ №2. 30 октября стало известно, что 84-летняя пациентка респираторного госпиталя при МЧС №2 скончалась. Причиной смерти, по данным медиков, стала коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Умер Борис Мальцев

Бывший спикер областной Думы Борис Мальцев скончался на 84 году жизни. Он четыре созыва, с 1994 по 2011 год, был депутатом и председателем Государственной Думы Томской области. Каким человек был Борис Мальцев и чем запомнился, читайте в материале «Человек без юмора подобен черно-белому телевизору». Томск прощается с экс-спикером Борисом Мальцевым

Всероссийская перепись подходит к концу