№67. Место Сергея Жвачкина в Национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал итоговое за 2021 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Томский губернатор занял 67 место из 85. В 2020 году Сергей Жвачкин был на 51 позиции
Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только дают им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагают обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ. Кроме того, эти обоснования, как и данные персональных аналитических интервью, проводимых с экспертами, служат основой для составления аналитической части «Национального рейтинга». Конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов.
На первом месте в рейтинге губернаторов — Сергей Собянин, глава города федерального значения Москва. Следом за ним идут Андрей Воробьев, губернатор Московской области и Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.
Из соседей — Александр Моор, губернатор Тюменской области на 5 месте и Алексендр Бурков, губернатор Омской области — 11 место.
Сергей Цивилев, Кемеровская область — 14 место, Андрей Травников, Новосибирская область — 16 место, Игорь Кобзев, Иркутская область — 46 место, Александр Усс, Красноярский край — 57 место.
Хуже Жвачкина из соседей только Виктор Томенко, Алтайский край — 69 место и Валентин Коновалов, Хакасия — 83 место.
В рейтинге мэров за 2021 год и.о. мэра Томска Михаил Ратнер занимает 60 строчку из 88.