Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. №67. Место Сергея Жвачкина в Национальном рейтинге губернаторов
Новости

№67. Место Сергея Жвачкина в Национальном рейтинге губернаторов

ТВ2 ТВ2

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал итоговое за 2021 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Томский губернатор занял 67 место из 85. В 2020 году Сергей Жвачкин был на 51 позиции

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только дают им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагают обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ. Кроме того, эти обоснования, как и данные персональных аналитических интервью, проводимых с экспертами, служат основой для составления аналитической части «Национального рейтинга». Конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов. 

Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин

На первом месте в рейтинге губернаторов — Сергей Собянин, глава города федерального значения Москва. Следом за ним идут Андрей Воробьев, губернатор Московской области и Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.

Из соседей — Александр Моор, губернатор Тюменской области на 5 месте и Алексендр Бурков, губернатор Омской области — 11 место.

Сергей Цивилев, Кемеровская область — 14 место, Андрей Травников, Новосибирская область — 16 место, Игорь Кобзев, Иркутская область — 46 место, Александр Усс, Красноярский край — 57 место.

Хуже Жвачкина из соседей только Виктор Томенко, Алтайский край — 69 место и Валентин Коновалов, Хакасия — 83 место.

В рейтинге мэров за 2021 год и.о. мэра Томска Михаил Ратнер занимает 60 строчку из 88.

Читайте также: Прямая линия Сергея Жвачкина: фактчек ТВ2

«Готов, хоть каждый день беседовать»: на какие вопросы не ответил Сергей Жвачкин в ходе прямой линии

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.