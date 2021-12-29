№67. Место Сергея Жвачкина в Национальном рейтинге губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал итоговое за 2021 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Томский губернатор занял 67 место из 85. В 2020 году Сергей Жвачкин был на 51 позиции

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Анкеты, рассылаемые экспертам, не только дают им возможность формально оценить работу того или иного регионального главы, но и предлагают обосновывать свои выводы. Подобные обоснования позволяют более детально выявить причины успеха или неудачи тех или иных руководителей субъектов РФ. Кроме того, эти обоснования, как и данные персональных аналитических интервью, проводимых с экспертами, служат основой для составления аналитической части «Национального рейтинга». Конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов.