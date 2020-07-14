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14 июля,
2020
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«Никто не может выживать без доходов»: опубликована петиция за открытие учреждений культуры, спорта и общепита

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Петиция, адресованная губернатору Томской области Сергею Жвачкину, появилась на сайте change.org. Ее авторы просят главу региона отказаться от запретительных мер и разрешить работать учреждениям культуры, спорта и общепита.

«Никто не может выживать без доходов»: опубликована петиция за открытие учреждений культуры, спорта и общепита
Фото: Александр Сакалов

Деятельность кафе и ресторанов, учреждений спортивной сферы была прекращена 30 марта. Власти области подчеркивали, что эти учреждения смогут возобновить работу, когда коэффициент распространения инфекции опустится ниже 0,8. Сейчас он превышает 1,2.

Вот уже 4 месяца мы, горожане, остались без городской жизни. Из дома мы сейчас можем выйти только для минимального жизнеобеспечения – на работу, в магазин, в больницу. У нас нет культурной жизни – музеи, концертные залы, театры и кинотеатры закрыты. У нас нет пространства коммуникации – кофейни, кафе, рестораны, досуговые пространства закрыты. У наших детей нет возможности живого общения в развивающей среде: только компьютер, телефон, игровая приставка и фастфуд на вынос. МЫ СЫТЫ ЭТИМ ПО ГОРЛО, — подчеркивается в тексте обращения.

Авторы отмечают, что, например, спортивные секции, закрытые сейчас, могли бы проводить тренировки на свежем воздухе. При этом городской транспорт и магазины работают.

Но ни в одном автобусе нет возможности помыть руки, никто не протирает поручни, нет никакой возможности соблюсти социальную дистанцию в часы пик. Для небольшого кафе 200 посетителей в день сейчас – уже успех, в автобусе утром за час проезжает больше людей! Через гипермаркет ежедневно проходят 5-10 тысяч посетителей, а в крупном бассейне или фитнес-центре – в 10-20 раз меньше. Все перечисленные в заглавии предприятия заведомо менее опасны, чем общественный транспорт, большие магазины или избирательные участки для голосования, — подчеркивается в тексте. 

Обращаясь к губернатору, руководители заведений просят прекратить использовать старые «запретительные» способы. 


«Гораздо эффективнее «разрешать» при строгом соблюдении определенных условий. Ведь нам всем так или иначе придется привыкать и соблюдать новые санитарно-эпидемиологические требования: и бизнесу, и потребителям услуг. Ни одна коммерческая компания не может бесконечно выживать без доходов. Если в самое ближайшее время не разрешить работать закрытым предприятиям малого бизнеса, они просто не откроются никогда. Конечно, можно сослаться на естественный отбор, рыночную выживаемость и то, что когда-то на их место придут новые бизнесы. Но нам, томичам, будет некуда ходить еще очень долго», — говорится в тексте.

Мы заявляем – открыть кафе, рестораны, бассейны, музеи, театры, фитнес-клубы, кофейни и кинотеатры нужно в самое ближайшее время. Даже несмотря на то, что это решение потребует больше энергии и хлопот от всех участников рынка, органов управления и контролирующих организаций. Мы столкнулись с нестандартной ситуацией, и она требует вдумчивого, а не формального подхода. Это граждане, Сергей Анатольевич, откройте, — резюмируется в обращении.

10 июля губернатор поручил департаменту потребительского рынка и департаменту по молодежной политике, физкультуре и спорту  «находиться на низком старте», чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться, как только позволит эпидситуация. Для этого необходимо детально проработать и согласовать все нюансы работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.


«Если эпидобстановка будет стабильной, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы, – сказал губернатор. – Но собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность в письменном виде и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора», — отметил Сергей Жвачкин.

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