Добрые новости
20 ноября,
2020
1
фото
Новости

Николай Глебович возглавил департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус представил коллективу администрации Томска нового руководителя департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Николай Глебович
Николай Глебович
Фото: администрация Томска

В 1993 году Николай Глебович окончил Томский государственный университет, получив квалификацию «математик – системный программист», в 2005 году – Сибирский институт финансов и банковского дела по специальности «Антикризисное управление». Профессиональную карьеру начал с должности главного специалиста Фонда государственного имущества Томской области. С 2002 по 2006 год работал заместителем исполнительного директора по финансам ОАО «Томский приборный завод». В 2006-2010 гг. – первым заместителем директора, а затем исполнительным директором томского «Трамвайно-троллейбусного управления». В 2010 году возглавил комитет экономического мониторинга и технического аудита департамента городского хозяйства. С 2012 года – генеральный директор ЗАО «СибЦентрЛайн». В 2013 году, став победителем открытого конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, возглавил департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики администрации Томской области. В 2016-2019 гг. работал директором «Катайского насосного завода» в Курганской области.

Бывший начальник департамента дорожной деятельности Сергей Аушев в конце октября уволился из мэрии по собственному желанию и в настоящий момент работает директором новосибирского МАУ «Городские парки культуры и отдыха». 


Несколькими месяцами ранее из мэрии уволилась заместитель Аушева Наталья Цветкова. На нее по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело за снос трех лип компанией «Зонд-реклама» на проспекте Ленина. В настоящее время уголовное дело на Наталью Цветкову закрыто и она возглавила в Новосибирске муниципальное казенное учреждение «Горзеленхоз». 

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.