Николай Глебович возглавил департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска

В 1993 году Николай Глебович окончил Томский государственный университет, получив квалификацию «математик – системный программист», в 2005 году – Сибирский институт финансов и банковского дела по специальности «Антикризисное управление». Профессиональную карьеру начал с должности главного специалиста Фонда государственного имущества Томской области. С 2002 по 2006 год работал заместителем исполнительного директора по финансам ОАО «Томский приборный завод». В 2006-2010 гг. – первым заместителем директора, а затем исполнительным директором томского «Трамвайно-троллейбусного управления». В 2010 году возглавил комитет экономического мониторинга и технического аудита департамента городского хозяйства. С 2012 года – генеральный директор ЗАО «СибЦентрЛайн». В 2013 году, став победителем открытого конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, возглавил департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики администрации Томской области. В 2016-2019 гг. работал директором «Катайского насосного завода» в Курганской области.

Бывший начальник департамента дорожной деятельности Сергей Аушев в конце октября уволился из мэрии по собственному желанию и в настоящий момент работает директором новосибирского МАУ «Городские парки культуры и отдыха».





Несколькими месяцами ранее из мэрии уволилась заместитель Аушева Наталья Цветкова. На нее по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело за снос трех лип компанией «Зонд-реклама» на проспекте Ленина. В настоящее время уголовное дело на Наталью Цветкову закрыто и она возглавила в Новосибирске муниципальное казенное учреждение «Горзеленхоз».