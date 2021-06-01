«Ни копейки не получили из области»: Дума Томска с трудом нашла деньги на ремонт школы № 19

Депутаты Думы Томска в ходе очередного собрания направили 17,8 млн рублей на продолжение ремонта в школе № 19. Большая часть депутаты «забрали» с детских спортивных площадок. Город рассчитывал на финансовую помощь области, но регион деньги не выделил.

Напомним, капитальный ремонт в школе № 19 начался осенью 2020 года. С компанией «Томскремстройпроект» был заключен контракт на выполнение работ стоимостью 105 миллионов рублей. Подрядчик отмечал, что это лишь стоимость первого этапа.





В октябре 2020 года стал вопрос о продолжении работ. Депутат Думы и директор школы Татьяна Богомолова отметила, что денег на второй этап работы в бюджете 2021 года нет.





«Мы вводим очень плохую практику. У нас действительно очень старое здание 30-х годов, его полностью окопали изнутри и снаружи. Новая кровля сделана на одну треть, и то с нарушениями. Поскольку кровля сделана не полностью, есть вероятность, что старая кровля будет протекать на свежеотремонтированные стены. И у меня есть очень большие сомнения, что в таком состоянии Роспотребнадзор позволит открыть школу», — сказала она.





В итоге, в ходе работы согласительной комиссии депутаты направили порядка девяти миллионов рублей на ремонт крыши школы. В администрации Томска надеялись, что область поможет с финансированием дальнейших работ.