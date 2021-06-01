«Ни копейки не получили из области»: Дума Томска с трудом нашла деньги на ремонт школы № 19
Депутаты Думы Томска в ходе очередного собрания направили 17,8 млн рублей на продолжение ремонта в школе № 19. Большая часть депутаты «забрали» с детских спортивных площадок. Город рассчитывал на финансовую помощь области, но регион деньги не выделил.
Напомним, капитальный ремонт в школе № 19 начался осенью 2020 года. С компанией «Томскремстройпроект» был заключен контракт на выполнение работ стоимостью 105 миллионов рублей. Подрядчик отмечал, что это лишь стоимость первого этапа.
В октябре 2020 года стал вопрос о продолжении работ. Депутат Думы и директор школы Татьяна Богомолова отметила, что денег на второй этап работы в бюджете 2021 года нет.
«Мы вводим очень плохую практику. У нас действительно очень старое здание 30-х годов, его полностью окопали изнутри и снаружи. Новая кровля сделана на одну треть, и то с нарушениями. Поскольку кровля сделана не полностью, есть вероятность, что старая кровля будет протекать на свежеотремонтированные стены. И у меня есть очень большие сомнения, что в таком состоянии Роспотребнадзор позволит открыть школу», — сказала она.
В итоге, в ходе работы согласительной комиссии депутаты направили порядка девяти миллионов рублей на ремонт крыши школы. В администрации Томска надеялись, что область поможет с финансированием дальнейших работ.
Председатель думы Чингис Акатаев рассказал, что с ноября прошлого года город писал в администрацию области обращения по различным видами финансовой помощи: газификация, ремонт дорог второй и третьей категории, благоустройство дворов.
«Ни копейки мы не получили. Вот и все отношение области к городу. Школа № 19 фактически была брошена на распутье. Сегодня городу пришлось ужаться до минимальных цен. Сэкономленные на затратах на СМИ средства пошли на крышу, сейчас обсуждаем фасад», — сказал спикер Думы Томска Чингис Акатаев во время собрания.
Заммэра Ирина Ярцева отметила, что сейчас область не может выделить деньги из-за контроля со стороны Минфина по выделению бюджетных денег. При этом, и.о. мэра Михаила Ратнера подчеркнул, что работы нужно заканчивать в ближайшее время, чтобы школа заработала в сентябре.
«Город обращался к области за помощью с ремонтом 19 школы. Если бы область помогла, муниципалитет мог бы выделить 13.5 миллионов рублей на детские площадки, по одной хорошей площадке на каждый округ. Депутаты и сотрудники районных администраций провели работу, встретились с избирателями, определили места для размещения. Но область решила, что денег нет, поэтому школу будет чинить город за счет средств городского бюджета. А площадок пока не будет. У области есть 600 миллионов на выкуп земли у Собканюк для кампуса, есть 120 миллионов на СМИ, есть на обновление автопарка и на комфортные перемещения губернатора Жвачкина на вертолете тоже есть», — прокомментировала ситуацию депутат Ксения Фадеева.
Василий Еремин в ходе обсуждений предложил оставить деньги на площадки.
«Эта ситуация напоминает раба с протянутой рукой. Муниципальные депутаты практически нулевые. Поверьте, если мы ничего не будем менять, то область найдет необходимые деньги», — сказал он.
Однако большинство депутатов такой подход не поддержало. В итоге они согласовали выделение 17,8 миллиона рублей на проведение ремонта фасада школы № 19 и установку системы видеонаблюдения. Программу по установке спортивных площадок депутаты планируют обсудить в ходе бюджетного комитета.
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