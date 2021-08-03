Нежилые помещения в районе Спичфабрики отданы поликлинике

Власти Томска передали дополнительные помещения для поликлиники в микрорайоне Спичфабрика, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Решение об этом было принято 3 августа на 11-м собрании городской Думы, где администрация Томска представила проект передачи муниципальных нежилых помещений на улице Репина, 12 в государственную собственность. Площадь помещений — более 400 квадратных метров.

Ранее здание было в пользовании УМП «Томскфармация», однако в 2021 году помещения были переданы в муниципальную казну, так как у предприятия не было потребности в их использовании. Но теперь потребность в комфортной поликлинике в микрорайоне Спичфабрика чрезвычайно высока.

«Здравоохранение не относится к полномочиям муниципалитета, но мы понимаем, насколько важен этот вопрос для томичей. Новые помещения позволят прикрепить к этой поликлинике практически всех жителей Спички, а это около 25 тысяч человек», — комментирует решение и.о. мэра Михаил Ратнер.

Напомним, что в 2013 году администрация Томска уже передала поликлиническому отделению «МСЧ № 2» часть помещений на Репина, 12. С тех пор количество жителей в микрорайоне увеличилось, а значит, и получателей медицинских услуг стало больше. Жители Октябрьского района неоднократно обращались в администрацию района с просьбой найти более просторное помещение для поликлиники.

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