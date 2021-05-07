Добрые новости
07 мая,
2021
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Новости

«Незеленый Томск»: томичей приглашают принять участие в конкурсе фотографий

Виктория Мучник
Виктория Мучник
5 часов назад

Интернет-проект «Город не бесит» запускает первый городской конкурс фотографий, который призван обратить внимание на вырубку деревьев в Томске.


«На протяжении месяца мы максимально освещали проблему вырубки деревьев в городе и будем освещать ее и дальше. Мы постоянно публикуем фотографии, которые вы присылаете нам каждый день и пишем обращения по каждой рубке, информацию о которой получаем от вас (призываем писать и вас!). Сегодня вы можете своими действиями реально «поднять» эту тему и сделать ее еще более актуальной», — пишут авторы проекта «Город не бесит».

Для участия в конкурсе нужно сфотографировать изуродованные деревья и присылать их на почту gorodnebesit@yandex.ru

Авторы 3-ех лучших фотографий получат 3 лучшие книги о городе.

«Незеленый Томск»: томичей приглашают принять участие в конкурсе фотографий
«Незеленый Томск»: томичей приглашают принять участие в конкурсе фотографий
«Незеленый Томск»: томичей приглашают принять участие в конкурсе фотографий
«Незеленый Томск»: томичей приглашают принять участие в конкурсе фотографий

Инструкция, как писать обращение в мэрию по поводу издевательств над деревьями здесь.

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