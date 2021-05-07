«Незеленый Томск»: томичей приглашают принять участие в конкурсе фотографий

Интернет-проект «Город не бесит» запускает первый городской конкурс фотографий, который призван обратить внимание на вырубку деревьев в Томске.





«На протяжении месяца мы максимально освещали проблему вырубки деревьев в городе и будем освещать ее и дальше. Мы постоянно публикуем фотографии, которые вы присылаете нам каждый день и пишем обращения по каждой рубке, информацию о которой получаем от вас (призываем писать и вас!). Сегодня вы можете своими действиями реально «поднять» эту тему и сделать ее еще более актуальной», — пишут авторы проекта «Город не бесит».