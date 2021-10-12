Независимые СМИ проведут марафон против закона об «иноагентах»

Телемарафон против законодательства об «иностранных агентах», приуроченный к первому дню работы Госдумы нового созыва, пройдет на ютьюб-канале «Дождя» * 12 октября. Во время марафона выступят журналисты и редакторы; руководители и сотрудники правозащитных, просветительских и благотворительных организаций; общественные деятели и другие известные россияне, которых волнуют катастрофические последствия применения законодательства об «иностранных агентах».

В марафоне поучаствуют стендап-комик Данила Поперечный, писатель и журналист Дмитрий Быков, журналисты Василий Уткин, Владимир Познер, Леонид Парфенов. В музыкальной части можно будет услышать выступления Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука и ДДТ, Владимира Котлярова из группы «Порнофильмы», Андрея Макаревича, Антона Севидова из группы Tesla Boy и других.

Телемарафон пройдет с 12:00 до 18:00 по Московскому времени (16:00—22:00 по Томску). Это совместная акция «Дождя»*, «Медузы»*, ОВД-Инфо*, «Медиазоны»*, «Эха Москвы» и «Новой газеты».

Закон об НКО-«иностранных агентах» появился в России в июле 2012 года. Он позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью», которая при этом трактуется очень широко. В 2017 году в российском законодательстве появилась новая формулировка — СМИ, выполнящее функции «иноагента». Первыми в новый реестр попали «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) и шесть его медиапроектов.

В 2019 году закон об «иностранных агентах» был снова изменен. Теперь признать СМИ-«иноагентом» стало возможно не только юридическое лицо, но и физическое. Для этого достаточно участвовать в производстве контента, создаваемом СМИ-«иноагентом» и получать финансирование от него или из других иностранных источников.

В 2021 году Минюст начал вести ещё два реестра «иноагентов»: реестр незарегистрированных общественных объединений и реестр физлиц, выполняющих функции «иноагентов». Для того, чтобы попасть в первый, нужно получать финансирование из-за рубежа и участвовать в «политической деятельности». Для получения второго статуса достаточно получить хотя бы раз финансовую, материальную или организационно-методическую поддержку из-за границы. В реестр незарегистрированных общественных объединений первым попало общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»**. Второй реестр пока не обновлялся.